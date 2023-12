Prueba martes 5 de diciembre

Finalmente, Díaz endurecerá el cobro de los subsidios por desempleo, al contrario de lo que decían las voces dentro de su cartera ministerial. El equipo de la vicepresidenta segunda de Gobierno, Yolanda Díaz presentó ayer ante los agentes sociales un borrador del Real Decreto-Ley de simplificación y mejora del nivel asistencial de la protección por desempleo, al que ha tenido acceso elEconomista.es, que incluye un mayor control de las ayudas para los beneficiarios mayores de 52 años. Consulte el borrador.

Pero el incumplimiento de los requisitos no solo se traduce en suspensión o retirada del subsidio. Si en los doce meses previos a presentar cada declaración anual se producen cambios en su situación que implican que ya no cumple los requisitos -como un incremento de las rentas familiares o la emancipación de un hijo- pero no se comunican, también se expone a una sanción, es decir, una multa, por ese tiempo cobrado 'indebidamente'. Santander, Repsol, BBVA,

Vídeo YouTube

Ladillo

De esta forma, Díaz pretende favorecer la transición para aquellos que no se encuentren en búsqueda activa de empleo, hacia el Ingreso Mínimo Vital (IMV). El texto prevé que las entidades de gestión del IMV y el subsidio por desempleo tengan comunicación directa para poder trasladar las situaciones de extinción de los subsidios en los casos de agotamiento, renuncia o por superar el límite de ingresos previsto, sin haberse reinsertado en el mercado laboral", con el fin de favorecer un cambio "adecuado" hacia otros mecanismos de protección social, así como una buena coordinación de las prestaciones con carácter asistencial. Inflacion,

Borja Prado apaga la televisión: lo que se esconde tras su marcha de Mediaset https://t.co/JEUghBlJFd vía @elEconomistaes — Javier Romera (@Javier_Romera) December 5, 2023

El texto prevé que las entidades de gestión del IMV y el subsidio por desempleo tengan comunicación directa para poder trasladar las situaciones de extinción de los subsidios en los casos de agotamiento, renuncia o por superar el límite de ingresos previsto, sin haberse reinsertado en el mercado laboral"

Estos suponen el 61,4% de los beneficiarios del subsidio por desempleo. Con la recuperación, por parte del Gobierno de Sánchez en 2019, sus beneficiarios han aumentado un 22,4% desde octubre de ese año al mismo mes de 2023. Es más: son los únicos perceptores de este tipo de ayuda que se han incrementado respecto a los niveles prepandemia. Y los únicos sin límite de duración, más allá de alcanzar "la edad ordinaria que se exija para tener derecho a la pensión contributiva de jubilación en el sistema de la Seguridad Social".

Grafico