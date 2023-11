Stellantis Vigo asegura al comité integración en la electrificación del grupo pero no cita nuevos modelos

La dirección de Stellantis Vigo ha reivindicado a los sindicatos su plena integración en la estrategia de electrificación e hibridación del grupo automovilístico, con hasta cuatro proyectos con propulsiones alternativas, pero sin hablar de la asignación de nuevos vehículos para la fábrica.

En la tercera reunión de negociación del convenio colectivo de la planta viguesa, la compañía ha presentado su plan industrial durante el periodo de vigencia del convenio 2024-2027.

En este sentido, la firma ha indicado que en el periodo citado se ejecutarán proyectos para alcanzar el objetivo de descarbonización de la factoría, incluyendo la transformación del taller de pintura, la estampación en caliente en embutición y la instalación del parque solar fotovoltaico en las cubiertas de diferentes talleres.

En cuanto a los modelos que ensamblará, la dirección ha indicado que la fábrica de Vigo está "plenamente integrada" en la estrategia de electrificación del consorcio y ensamblará los restyling de los modelos actuales.

Se refiere por un lado, al K9- furgonetas Citroën Berlingo, Peugeot Partner y Rifter, Opel Combo, Toyota Proace City y Fiar Doblo-, por otro, al P24 que se corresponde al Peugeot 2008.

La empresa también destaca la llegada de los proyectos de hibridación ligera de estos dos modelos, así como la segunda generación de la versión eléctrica del K9. Sin embargo, en la negociación no se ha hablado de la nueva plataforma eléctrica del grupo STLA Small, que supondría la llegada de nuevos modelos a la factoría.

Reorganización

La dirección también ha planteado una serie de medidas organizativas, como una reestructuración de la bolsa de horas de sus empleados y el trabajo obligatorio los 10 primeros sábados del año de los trabajadores del turno de semana para restar horas de dicha bolsa.

Las partes se han vuelto a convocar para el próximo martes para seguir con la negociación. Ante estas propuestas, los sindicatos han mostrado su decepción ante el plan industrial presentado por Stellantis Vigo.

En concreto, el SIT, mayoritario en el comité, ha indicado que esta hoja de ruta "no cumple con unas mínimas expectativas", al no recoger ni nuevos modelos ni nuevas plataformas para la fábrica, por lo que no vislumbra el futuro de la misma más allá de 2027.

El sindicato tampoco ve admisible que se establezcan como obligatorios 10 sábados al año, en vez de voluntarios como hasta ahora. Desde CC.OO también lamentan que el plan no contemple la adjudicación de la nueva plataforma eléctrica STLA Small, ni un nuevo vehículo que sustituya al actual Peugeot 2008.