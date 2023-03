ABB lleva a cabo en Zaragoza su primer proyecto a nivel mundial para el control de multiplantas en la industria papelera

ABB está llevando a cabo en una de las industrias papeleras más importantes del sector su primer proyecto a nivel mundial de integración del sistema de control multiplanta, que posibilita gestionar cuatro plantas desde un mismo despacho.

Esta industria papelera, con sede en Zaragoza, se ha convertido así en pionera a nivel mundial al contar con esta solución de ABB, compañía especializada en tecnología en electrificación y automatización. Este sistema "se ejecutó el año para uno de nuestros principales clientes de Aragón, permitiendo así que tenga capacidad de control y gestión de cuatro plantas en un solo despacho", explica Enric Giner, director general de ABB Process Industries en España, a elEconomista

Esta solución presenta varias ventajas. "El hecho de la centralización, permite eliminar la gestión e interlocución. Se gana en eficiencia de gestión solo por el hecho de evitar coordinación y gestión", añade.

Aunque la solución se implementó hace un año aproximadamente, ahora se sigue trabajando para la actualización del sistema de control de calidad "con el fin de llevarlo al último nivel de tecnología" y garantizar que "el nivel de calidad sea el esperado por los clientes de nuestros clientes".

Soluciones ante retos

Esta solución para el control multiplanta es una de las que ABB ha mostrado en SPAPER, el salón internacional de maquinaria y equipos para la celulosa, papel y cartón, que se celebra en Feria de Zaragoza. Un certamen en el que está presente con el camión pulp & paper en el que se muestra un entorno de planta completamente optimizado y conectado con una amplia gama de soluciones digitales, de energía y automatización para garantizar los más altos estándares de calidad. "Desde que entras haces un recorrido por la fábrica de papel con las diferentes etapas de producción: desde la pasta a la fabricación de la hoja o la parte de laboratorio de control de calidad", incide.

En el camión, cuya idea surgió en Estados Unidos para ir visitando clientes, se podrá ver así la gama de soluciones digitales innovadoras en energía y automatización con las que las plantas de papel pueden alcanzar un alto nivel de rentabilidad y garantizar altos estándares de calidad, mientras se reduce el consumo de energía y se minimizan los tiempos de inactividad.

Precisamente, los costes de energía constituyen uno de los principales factores por los que el año pasado algunas de las fábricas papeleras tuvieron que parar sus máquinas. Esto hizo que bajase la producción, sobre todo, de papel cartón. "El 2022 ha sido un año de inflexión, el único que ha crecido es el papel sanitario y doméstico. En comparación con 2021, ha sido de retroceso. A nivel de producción se ha contraído un poco por factores externos", además del coste de la energía.

Y, aunque el impacto no ha sido dramático, "la tendencia es a afrontar la situación y a una mayor eficiencia y sostenibilidad. Hay que buscar soluciones sostenibles, el máximo nivel de eficiencia energética. Lo podemos aportar con nuestros sistemas gracias a la digitalización e inteligencia artificial, buscando optimizar los procesos".

Una transición que ahora se está viendo acelerada por el nivel del coste energético. "No queda más remedio". Pese a estos cambios y avances, todavía en el sector queda por hacer. "Una máquina de papel es una máquina que, cuando se define y proyecta no es para uno o dos años, como un smartphone, sino que es para más tiempo. Su ciclo de vida útil es de entre 20 y 30 años. Actualmente, para llegar a procesos de digitalización, vemos que las máquinas y el sistema como tal hay que ponerlo al día. No es una decisión inmediata porque es una inversión importante. Aunque ayudamos a poner al cliente en línea con los objetivos de sostenibilidad, la toma de decisiones, a veces, se ralentiza. Pero es una cuestión de competitividad. Quien esté más actualizado y al día, va a ser más competitivo".

Soluciones que dan la vuelta al mundo

El camión de ABB permite conocer también la tecnología que se emplea en cada una de las soluciones digitales, comprendiendo desde aplicaciones para gestionar pedidos a la planificación de producción y gestión de calidad o el diseño de salas de control orientadas a los operadores. Igualmente, es posible ver demostraciones de sistemas de seguridad, soluciones de imagen y monitorización web, entre otras.

El centro de I+D+i de Irlanda estará centrado en soluciones para la industria papelera

"El camión tiene la última tecnología y sistemas de ABB. Es una gran apuesta" con la que la empresa facilita ahondar en el concepto de la automatización industrial, además de contribuir a pasar del mantenimiento correctivo al preventivo. "La propuesta de ABB es clara en I+D+i", añade Enric Giner, quien señala que, por ejemplo, con la tecnología Mesh también se está haciendo la prueba y el piloto en España, en concreto, en la zona de Cataluña. Además, en el marco de esa apuesta por la innovación, investigación y desarrollo, la empresa acaba de abrir recientemente un centro en Irlanda enfocado específicamente en soluciones y digitalización para el sector del papel.

El camión, que hace su primera parada en Zaragoza, continuará con una gira por España hasta el 24 de marzo para recorrer las principales ciudades de todo el territorio nacional y acercar estas soluciones al tejido empresarial a modo de escaparate itinerante. Una vez finalizado el tour español, pondrá rumbo a Escandinavia y otros destinos de Europa, estando previsto que regrese a España en 2024.