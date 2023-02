Cosentino se juega la salida a bolsa con otro juicio penal en Vizcaya por la silicosis

La salida a bolsa de Cosentino está en el aire. Aunque desde la compañía insisten en que "el proceso está en una fase muy embrionaria" y que lo único que se ha hecho ha sido contratar a los asesores para estudiar el posible salto al mercado, la batalla judicial por la silicosis puede acabar enterrando definitivamente este proceso.

Después de que el juzgado de lo Penal número 2 de Vigo haya acusado a la compañía de haber actuado de forma "negligente" y ésta se haya visto obligada a indemnizar con 1,1 millones a cinco trabajadores y aceptar seis meses de cárcel para su presidente, Francisco Martínez Cosentino, el grupo encara un centenar de demandas en toda España y se enfrenta el próximo mes de julio a un juicio que puede ser definitivo.

Al igual que ha pasado en Vigo, al menos cuatro afectados por silicosis en Durango (Vizcaya) han denunciado tanto a la empresa marmolista Novogranit como a Cosentino, que le vendió el Silestone, por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y otro de lesiones imprudentes. Al igual que ha ocurrido en la ciudad gallega, la acusación particular ha retirado finalmente la denuncia contra el fabricante andaluz, pero como la Fiscalía ha decidido seguir adelante y todo está ahora en el aire. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico confirman que el fiscal ha seguido la misma línea que en el caso de Vigo y vuelve a pedir penas de prisión por los mismos delitos.

Francisco Martínez Cosentino podría verse obligado así a aceptar una nueva pena de prisión y el pago de una nueva multa para evitar que el caso vaya más allá. Aunque Cosentino ha salido absuelto en los últimos años en varios casos al no poder demostrarse su responsabilidad -son varios los tribunales que han sentenciado que informó suficientemente de los riesgos en el uso del silestone a los marmolistas- el caso de Vigo y lo que ocurra en Vizcaya puede marcar un antes y un después.

En la demanda se aseguraba que "no facilitación de información ni formación específica sobre el riesgo de inhalación de polvo de sílice, no identificación de dicho riesgo al no llevarse a cabo mediciones de polvo de sílice en ninguno de los lugares de trabajo, ni controles periódicos de la evaluación del ambiente de trabajo".

Etiquetado a partir de 2006

En 2006, la legislación obligaba a las compañías a informar sobre los riesgos de usar un producto. Las etiquetas en los productos comenzaron así ser necesarias. Además, en autos judiciales a los que ha tenido acceso este periódico, se afirma que "a partir de 2005 suministraron los productos con las pegatinas adheridas a los tableros y hojas de datos y fichas de seguridad. Y a partir de 2009 también con guías de buenas prácticas en las que se ofrecía igualmente información sobre las medidas preventivas para evitar los riesgos de la indebida manipulación de los compactos".

En relación obre quien recae la responsabilidad, Cosentino mantiene en un auto judicial al que ha tenido acceso este periódico "que esta información era suficiente para que un profesional del sector como Novogranit hubiera adoptado las medidas de seguridad que habrían evitado que los trabajadores contrajeran silicosis. Y si no se hizo así no fue por falta de información sino por una absoluta falta de diligencia por su parte al no tenerlas implantadas tampoco para la manipulación que desde hacía nueve años llevaba haciendo de piedras naturales portadoras de sílice igual que el Silestone".

Ahora mismo, el grupo Cosentino tiene un centenar de demandas abiertas solo en Andalucía. Aunque hay que destacar que cada caso es diferente, las demandas se dirigen contra el marmolista, pero también contra la empresa por ser el responsable subsidiario. Además, desde la compañía han apuntado que no se cierran a llegar a acuerdos.