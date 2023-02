El consumo de cemento en España cae un 0,8% en 2022

El consumo de cemento en España presentó una ligera caída en 2022 hasta los 14,9 millones de toneladas, pero aun así sigue representando la segunda cifra más elevada de la última década, según ha desvelado este viernes la patronal del sector, Oficemen.

Las exportaciones de cemento y clínker por su parte cayeron un 16,8% el año pasado, mientras que las importaciones también presentaron una caída, en este caso del 5,4%.

"A pesar de los excelentes resultados de enero y febrero del 2022, las caídas de consumo encadenadas desde mayo nos han dejado con un volumen de consumo plano, muy similar al de 2021", ha explicado el presidente de Oficemen, José Manuel Cascajero, en una rueda de prensa.

Un 2023 sin grandes cambios

Desde la patronal confían en que el 2023 traerá una ligera recuperación impulsada por la llegada de los fondos del Plan de Resiliencia, cuyo impacto "aún no se ha notado en el sector", según ha asegurado Cascajero.

La patronal baraja actualmente una horquilla de entre un 0% y un -3% para la evolución del consumo de cemento en España este año y ha subrayado que el resultado final dependerá de "los tipos de interés, la inflación, los costes energéticos, la llegada de los fondos europeos y, sobre todo, de la ejecución real de la obra pública".

Desde Oficemen aseguran que la ejecución real de obra pública será la clave para mitigar la caída. En 2022, se licitaron proyectos por un total de 30.074 millones de euros entre la Administración Central, las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, lo cual representa un 27,9% más que en el ejercicio anterior y la cifra más alta desde el año 2010.

Solución europea para aumentar las exportaciones

Además, la patronal ha hecho hincapié en la disminución de las exportaciones a terceros países y ha afirmado que se está reclamando una solución a nivel europeo. Las cementeras en la Unión Europea, el mayor exportador del mundo liderado por Alemania, está "perdiendo la competitividad debido al pacto verde europeo", según ha asegurado Cascajero, ya que hay "otros lugares que no están haciendo esa apuesta por los productos bajos en carbono".

"Aún no hay una solución definitiva para las exportaciones, y mientras no la haya, no podemos ser optimistas con la perspectiva para el 2023", ha comentado el presidente de Oficemen.

"La industria ha perdido mucha competitividad con respeto a otros países en los últimos años. Gran parte de lo que exportamos es al sistema interior de la Unión Europea y las exportaciones a mercados fuera de la unión se han reducido significativamente", ha subrayado.

Además, la patronal ha reclamado que los fondos europeos están tardando en llegar al mercado real, lo cual también se está viendo reflejado en los resultados del 2022. "No vimos un impacto en 2022 y no lo esperamos para el 2023. El impacto será sobre todo en 2024", ha asegurado Cascajero.