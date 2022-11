El sector TEDAE facturó casi 11.600 millones en 2021, un 2% más

El sector representado por la Asociación España de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio (TEDAE) ha iniciado su recuperación económica con una facturación de 11.594 millones de euros en 2021, lo que representa un incremento del 2% frente al año anterior, aunque aún lejos de los niveles prepandémicos de 2019, de 14.101 millones. Según el informe de la Asociación Española de Empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Defensa, presentado este viernes por Jorge Sainz, socio de Deal Strategy KPMG en España, este ecosistema contribuye al PIB nacional con 17.100 millones de euros (con una aportación directa de 8.452 millones y otra indirecta de 5.614 millones), lo que representa el 1,4% de la riqueza del país.

Como consecuencia de la demanda de productos y servicios, por parte de los empleados del sector de forma directa, indirecta y diferida se produce un efecto adicional al PIB de otros 3.030 millones de euros. De hecho, cada uno de los 200.000 empleos del sector TEDAE proporciona otras tres ocupaciones relacionadas. Desde el punto de vista fiscal, la recaudación del sector se cifra en 2.392 millones de euros, que representa el 1,1% de la recaudación tributaria del conjunto del país.

Por sectores, la facturación de la industria de Defensa terrestre y Naval se cifra en 7.065 millones de euros, mientras que la aeronáutica alcanza los 8.104 millones. A su vez, el sector espacio civil y militar facturó 979 millones de euros y la seguridad otros 184 millones de euros, todas ellas partidas interrelacionadas entre sí con sus correspondientes subsectores.

En el informe de TEDAE se explica que los subsectores de la Industria se han comportado de manera heterogénea, ya que todos ellos, excepto el Espacio y la Aeronáutica Civil han tenido un crecimiento en facturación consolidada con niveles próximos o superiores al PIB nacional. Sin embargo, la disminución de la facturación en el sector aeronáutico civil se explica por el impacto provocado en las aerolíneas al no haber recuperado el nivel de vuelo , sobre todo de largo recorrido, y que siguen restringiendo sus pedidos de ampliación y renovación de flota. En el caso del Espacio, explica el mismo informe, "el menor crecimiento se debe a que la inversión española en el sector, en particular en su contribución a la ESA, no ha crecido, si bien se espera que la Conferencia Ministerial ESA de 2022 suponga un elevación de dicho nivel de inversión".

Galo Gutiérrez Monzonís, director General de Industria y Pyme, del ministerio de Industria, Comercio y Turismo, recalcó la importancia de la industria como elemento de redistribución de la riqueza, con buenos empleos, tributos e ingresos. "Creo que el sector TEDAE está en vanguardia y protagoniza un esfuerzo en la I+D+i muy importante, que entronca con la relevancia de la autonomía estratégica e industrial europea, incluida la defensa y la seguridad", ha indicado Gutiérrez.

Begoña Cristeto, socia responsable de Automoción e Industria de KPMG España y antigua secretaria general de Industria, aseguró que tanto el país como el sector aeroespacial y de defensa "vive tiempos muy convulsos, con muchos retos y oportunidades, entre ellas las consecuencias de la pandemia, como sucedió con la clausura de las fábricas, el cierre del espacio aéreo, la ruptura de las cadenas de suministro". Al mismo tiempo, añadió Cristeto, la crisis del Covid "ha traído la reacción de la UE, para que rápidamente se implementaran los fondos Next Generation, con 140.000 millones de euros destinados en España, para así salir más reforzados en aspectos como la digitalización y la sostenibilidad".