Fernández Vara insiste en que la industria termine en la región su cadena de valor

Hay que buscar que las industrias lleguen al producto final en la región, así lo declaraba el presidente extremeño hoy en Badajoz donde ha participado en la presentación ante los medios de comunicación de la actualización del proyecto integral de almacenamiento energético en Extremadura, un acto al que también ha asistido la consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad, Olga García.

En este sentido, el presidente ha incidido en la importancia de que las industrias sean capaces, partiendo de los recursos naturales, de llegar al producto final. "Tenemos que intentar que en Extremadura no solo haya muchas plantas fotovoltaicas produciendo energía, sino que las torretas sobre las que van instaladas se fabriquen aquí, que los transformadores se fabriquen aquí, que las placas de las plantas se fabriquen aquí, es decir, tenemos que cerrar los círculos", ha aseverado.

Por ello, ha reiterado que es fundamental conseguir que las industrias completen en Extremadura la cadena de valor porque esto genera cuentas de resultados positivas, pero sobre todo, mejores salarios.

El responsable del Gobierno autonómico ha indicado además que los proyectos industriales que se asentarán en la región traerán aparejado más y mejores empleo.

"Es absolutamente esencial no solo que haya más gente trabajando, sino que esa gente tenga mejores salarios porque eso va a provocar que se abandone el riesgo de exclusión y de pobreza".

El presidente ha considerado que, a pesar de la importantísima creación de puestos de trabajo en los últimos años, no se ha ido reduciendo la lista de personas que están en situación de riesgo de exclusión, "porque hay gente en Extremadura que está trabajando y está bajo el umbral de la pobreza".

Por ello ha reflexionado sobre la importancia de que estos proyectos industriales traigan importantes salarios a Extremadura, se aumente el consumo, el sector servicios y los empleos indirectos, generando así riqueza en la región. "Y es el círculo mágico que tenemos que intentar poder conformar", ha apostillado.

Capital humano

Durante el transcurso de su intervención, el presidente ha apuntado que el gran reto a partir del momento en el que estos proyectos se hagan realidad, es la formación del capital humano que ha considerado como una prioridad absoluta y una responsabilidad de la administración, además de la agilización de los procesos administrativos.

"Ese es nuestro gran reto, porque cuando hemos estado trabajando con empresarios e inversores en los posibles perfiles que van a necesitar, las tres cuartas partes de los perfiles son formación profesional y la otra cuarta parte es capital proveniente de la Universidad", ha aseverado.

Además, el presidente ha abundado en la idea de que estos proyectos van a contribuir al desarrollo regional equilibrado del norte, sur, este y oeste que es fundamental también para que no se produzcan desajustes territoriales innecesarios que harían poco entendible la estrategia de desarrollo industrial de nuestra tierra.

"Al final de lo que se trata es de que además de ser fuerte en lo agroalimentario y en el sector turístico, nos convirtamos en una potencia industrial de este país y de Europa".

Transformación profunda

Fernández Vara ha explicado que el proyecto integral de almacenamiento energético en Extremadura es parte de una realidad de profundo cambio y profunda transformación histórica que está experimentando Extremadura, al tiempo que se ha preguntado "por qué existen estos proyectos" y por qué empresas como Phi4tech vienen a Extremadura, a lo que ha respondido con rotundidad que "porque piensan que les va a ir bien".

Esto, ha manifestado el presidente, es la clave de bóveda sobre la que debemos reflexionar porque las empresas "no están invirtiendo su dinero, cosa que es de agradecer, como ONG moderna", sino para ganar dinero y generar riqueza, mientras que la riqueza que ellos generan "nos va a hacer mejores a todos y al entorno porque va a haber más ingresos por impuestos, con los que se van a tener mejores hospitales o colegios".

En este sentido, ha señalado que Extremadura le ha dado todo el sentido a lo que las ayudas europeas han representado porque ninguno de estos proyectos industriales serían posibles "si no existiera esta plataforma, si no existieran estas autovías y si no existieran estas vías ferroviarias".

Por ello, el presidente ha considerado que en la actualidad Extremadura es una región que llegará hasta donde los extremeños y las extremeñas sueñen "hasta donde queramos poder hacerlo y nos pongamos manos a la obra para poder hacerlo porque tenemos todos los elementos que son necesarios para poderlo lograr".