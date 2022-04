Expofranquicia 2022, el gran escaparate del sector de la franquicia en España

elEconomista Madrid

La próxima edición del Salón Internacional de la Franquicia Expofranquicia 2022, organizada por Ifema Madrid, en el Pabellón 6 de su Recinto Ferial, los próximos 5 al 7 de mayo, volverá a convertirse en el centro de atención de emprendedores y empresarios en busca de nuevas ideas de negocio e inversión. Expofranquicia 2022, se confirma una vez más como el gran escaparate del sector de la franquicia en España y uno de los eventos más importantes del ámbito internacional que, durante tres días, presentará cientos de propuestas a desarrollar bajo la fórmula de la franquicia. El Salón contará con la participación de más de 200 enseñas, entre las que se encuentran marcas muy consolidadas junto a conceptos más novedosos, así como negocios para todos los presupuestos de inversión. El certamen tiene, en esta ocasión, al diario El Economista como media partner.

Además, junto a la amplia oferta de franquicias españolas, en el certamen habrá enseñas de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal que han optado por la feria como puerta de entrada al mercado ibérico. La dimensión internacional de la Feria también tiene su reflejo en el número creciente de inversores del exterior, que acuden cada año a la feria en busca de nuevas ideas.

Una oferta multisectorial

Expofranquicia 2022, vuelve a ofrecer la más amplia visión de la franquicia, al acoger a los sectores de Automoción, Consultorías y Asociaciones, Moda y Complementos, Fotografía, Heladería y Pastelería, Hostelería y Restauración, Imprenta, Artes Gráficas y Rotulación, Informática, Muebles y Decoración, Ocio, Educación y Formación, Papelería y Material de Oficina, Restauración, Servicios.

En referencia al segmento de Restauración, la Feria reúne reconocidas enseñas como La Mafia se Sienta a la Mesa, Totale, Da Vinci, Pizzaria Luzzo, Muerde la Pasta, The Fitzgerald, Burger Company, The Fresh Poke, El Kiosko, La bodega del Humor, Mexicana de franquicias, China Gate, 100 Montaditos, La Sureña, Pepe Taco, TGB, Goofretti, Panther, La Empanadería, Capricho Diario, Mi Marrano, La Meiga Das Empanadas, Dulces de España, Granier, Sana Locura y Casa Palomino. Además, cuenta con líderes en supermercados, como Eroski, BM Supermercados, La despensa Express y JaponMarket 24h. También la oferta de Naturhouse, TuttoCapsule y Evarending.

En el sector de la Moda ofrecen sus propuestas NAFNAF, Best Seller, Singularun, Acium Iberia, Punto Blanco y Bebé Básico. En el Salón se encuentran negocios de oficina, como Carlin, Be to Be, Recycling System y Tórculo Comunicación Gráfica. El aprendizaje presenta SmartMakings, o Master Vet Academy. Enseñas de mobiliario como Schmidt Cocinas, Replus Ventanas de PVC, Doctor Colchón, Grupo HH Casa Futura, Grupo Cymes, Aquí tu Reforma, Homebox o Century 21. También una amplia variedad de conceptos del sector de la belleza como Carlos Conde Peluqueros, Cubofit, Oh My Cut, AnyTime Fitness Iberia, L`Orange Bleue, Mon Coach Fitness, Move it Center, Club Pilates, Energie Fitness, Iron Body Fit, Clínica Elite Capilar o Doloritas. Entre las enseñas del sector automovilístico está MIDAS, SELF CLEAN CAR, Mimoto Parking y en productos de movilidad reducida, Amigo 24.

En el sector de telefonía, Phone House y Kimono. También se darán a conocer propuestas como Telelavo, Domus Laundry, Renue Systems, Ambiseint, Vive, KRF The New Urban Concept, Adefy, Al Life Human, Luzentrum, Cambio Energético, CBD Alchemy, Cannabis Store Amsterdam, CBDWeed y Geek Atmosphere.

Este año, además habrá una importante representación de entidades bancarias, entre las que se encuentran Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banco Sabadell, que ofrecerán propuestas de financiación y condiciones personalizadas a cada cliente, sin salir del Salón.

Formación en Expofranquicia

La exposición comercial se completa con la celebración de la Escuela y la Pasarela de la Franquicia con contenidos de información, formación y asesoramiento para franquiciadores, franquiciados y emprendedores. La Escuela de la Franquicia es el foro donde profesionales del sector de franquicia y de la empresa debatirán sobre los temas más actuales del momento. Asimismo, en La Pasarela de la Franquicia, las franquicias participantes en el Salón describirán pormenorizadamente las claves de su éxito.

Diferentes áreas

Además, el Salón pone en marcha distintas iniciativas dirigidas a proporcionar a los participantes el máximo beneficio, como es el caso del Business Room Área Vip para inversores, un espacio único de desarrollo empresarial, cuyo objetivo es potenciar las sinergias entre inversores y franquiciadores, propiciando encuentros dirigidos a crear negocios.

También se ha creado una Zona Start Up para jóvenes emprendedores, que pondrán al servicio de franquicias de reciente creación, la oportunidad de promocionar su marca en la Feria. Asimismo, el Salón presenta una zona de asesoramiento legal gratuito, proporcionado por tres despachos de abogados: Idea Iuris, Mandri Abogados y Martínez-Echevarría & Rivera Abogados.

La Feria ofrece su nuevo canal digital Expofranquicia 365, que permitirá a franquicias y potenciales inversores estar interconectados durante todo el año.

La celebración de esta edición cuenta con el apoyo de la Comunidad de Madrid en el marco de un convenio de colaboración con Ifema, dirigido a apoyar a las empresas en su transformación digital y en su internacionalización, así como al objetivo común por el que trabajan ambas instituciones como es la promoción económica e internacional de Madrid.