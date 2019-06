Desconocimiento y desconfianza: un tercio de los autónomos cotizarían más a cambio de mayores prestaciones

Prácticamente uno de cada tres autónomos, el 28,7%, se subiría la base de cotización a la Seguridad Social si mejoraran las prestaciones a las que tienen derecho, según se desprende del informe 'El trabajador autónomo ante la previsión social', realizado por la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) para Fundación MAPFRE.

El estudio, fruto de una encuesta realizada a más de 1.800 trabajadores autónomos, tiene como finalidad analizar la aproximación de los autónomos a los sistemas de previsión social, públicos y complementarios, e incrementar su conocimiento financiero y asegurador para que puedan tomar decisiones más informadas sobre su futuro.

El Estudio refleja que el 86% de los autónomos cotiza por la base mínima, que en 2019 se establece en 944,40 euros al mes. A pesar de esta cifra, cabe destacar como el 37,9% del colectivo se muestra predispuesto a cambiar y subir su base de cotización, de los que el 28,7% señala que lo haría si mejoraran las prestaciones que actualmente ofrecen al colectivo.

Frente a esto, el 38,2% de los autónomos señala la falta de ingresos como principal motivo para no su subirse su base cotización. "Un tercio de los autónomos no pueden cotizar más", advirtió Lorenzo Amor, presidente de ATA, durante la presentación. Mientras que el estudio muestra que un 13,2% prefiere invertir el dinero en la contratación de planes privados porque consideran que son mejores que las prestaciones que que recibirán del sistema público.

Desconocimiento

Ante esta situación, el estudio realizado por ATA evalúa el conocimiento que los autónomos tienen y creen tener sobre cuáles son los derechos que se derivan de sus cotizaciones. Uno de cada dos autónomos (54,9%) creen no tener un conocimiento suficiente de las prestaciones que les generan sus cotizaciones a la Seguridad Social y únicamente uno de cada tres autónomos (33,7%) considera que sabe lo básico. Tan solo el 3% de los autónomos considera que tiene un amplio conocimiento de las prestaciones a las que tiene derecho por ser autónomo y cotizar a la Seguridad Social.

Desglosando las diferentes prestaciones sociales incluidas en la cotización, la asistencia sanitaria, las bajas por enfermedad y la jubilación son las más conocidas por los autónomos: dos de cada tres autónomos (67,2%) afirma conocer que su cotización le da derecho a asistencia sanitaria, el 58,5% a acceder a una baja por enfermedad no derivada de su actividad profesional y prácticamente uno de cada dos (47,1%) conocen que tienen derecho a la jubilación.

En cuanto a las contingencias profesionales, dos de cada tres autónomos (66,2%) sabe que esta cotización le da derecho a la prestación en caso de accidente laboral. Frente a esto, uno de cada cuatro autónomos (25,6%) cree erróneamente que las contingencias profesionales cubren también la asistencia sanitaria.

Se aprecia entre el colectivo un desconocimiento de las prestaciones que cubren las diferentes contingencias por la que cotizan: un 20,8% cree que las contingencias comunes le dan derecho a la baja por accidente laboral o enfermedad profesional, cuando esta prestación la incluye la cotización por contingencias profesionales, cotización por la que hasta el 1 de enero de 2019, únicamente cotizaban el 19% de los autónomos. Tras las últimas medidas aprobadas todos los autónomos ya cotizan por contingencias profesionales.

"El estudio refleja un colectivo de trabajadores por cuenta propia con un alto grado de desconocimiento tanto de las prestaciones a las que tienen derecho por su cotización a la Seguridad Social, que recurre moderadamente a sistemas de protección privados y sobre los que se declara, mayoritariamente, desconocedor", señaló José Luis Perea, secretario general de ATA, durante la presentación del estudio. "Lo que no se conoce no es valora, y en lo que no se valora no se confía", apuntó el experto.

Suspenso a la Seguridad Social

El estudio analiza igualmente cual es la valoración del colectivo del sistema de Seguridad Social en general y cómo lo ven en comparación con la carga impositiva y los servicios del resto de países europeos.

El sentimiento de mala información y desconocimiento que tienen los autónomos en los sistemas de protección social tiene como consecuencia la baja valoración de las prestaciones de ambos sectores. Así, se observa como seis de cada diez autónomos, el 59,8% suspenden a la Seguridad Social y únicamente el 12,1% de la una valoración por encima del notable.

Además, un contundente 62,6% considera que el sistema español está por debajo o muy por debajo del resto de países europeos. "Parece clara la falta de información, en este sentido, por ser España punta de lanza en la igualdad de derechos de los trabajadores autónomos, siendo el único Estado que cuenta con un Estatuto del Trabajo Autónomo, pieza fundamental en la igualdad de los derechos de los trabajadores", señaló Perea.

Esta desinformación es especialmente preocupante, señala el estudio teniendo en cuenta que muchas de las medidas son recientes y dada su novedad deberían haber tenido la suficiente difusión como para que llegase, al menos, a los miembros del colectivo al que afecta.

Como conclusión al estudio, ambas entidades señalan la necesidad de abordar una campaña de concienciación entre el colectivo de los beneficios que les puede suponer aumentar, en la medida de lo posible, su base de cotización y que sirva igualmente para que tomen mayor conciencia de las prestaciones a las que tienen derecho.