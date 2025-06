Diez capítulos de la historia no tan conocida de Brian Wilson, el legendario músico de las buenas vibraciones que deja huérfanos a los Beach Boys

4. El genio encerrado en su sandbox dorado

En la cima de su fama, cuando los Beatles miraban con reverencia a Pet Sounds y Dylan decía que su oído debía ser donado al Smithsonian, Brian Wilson vivía recluido en una mansión de los Hollywood Hills. Había instalado un piano dentro de una caja de arena gigante para tocar con los pies descalzos, en busca de una inspiración que ya no surgía de los porros ni del ácido, sino de un estado hipnagógico entre la infancia y la locura. Allí componía canciones como 'Surf’s Up' o 'Heroes and Villains', mientras su esposa Marilyn y sus hijas asistían en silencio a la transformación del genio en náufrago. El sandbox no era un capricho excéntrico, sino la versión doméstica de una isla desierta.