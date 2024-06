¿Cómo vestir cuando hace calor? Consejos Infalibles para ir fresca (y con estilo)

4. Ropa de lino

El lino es tu mejor amigo en verano. Este material no solo es elegante y versátil, sino que también tiene propiedades absorbentes y de secado rápido, ideal para combatir el calor. Un conjunto de camisa y pantalones de lino es perfecto para un look sofisticado y desenfadado. No te preocupes por las arrugas, ya que son parte del encanto natural del lino.