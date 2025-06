Cinco consejos para propietarios que quieran vender su casa más rápido

1. Realiza la tasación del inmueble estudiando el mercado

El valor de un inmueble viene dado, en gran medida, por su superficie, su número de habitaciones, si tiene o no elementos de energías renovables, su ubicación, etc. Ten en cuenta que a la hora de tasar tu vivienda debes atender al comportamiento del mercado inmobiliario, es decir, tomar como referencia otras casas con características parecidas para no poner un precio más bajo ni más alto de lo que en realidad le correspondería.

Por eso, tómate tu tiempo para estudiar la situación actual del mercado inmobiliario y ver si es el mejor momento para vender o es mejor esperar para obtener una mayor rentabilidad. Conoce el precio por metro cuadrado en tu barrio y cuántas compraventas se han realizado en los últimos meses para saber cómo está la situación de las hipotecas.