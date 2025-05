El truco de Cristiano Ronaldo para mantener la edad biológica de 28 años teniendo 40: "La clave es la constancia, no la obsesión"

3. La nutrición como pilar de la longevidad

En esta charla, Ronaldo aseguró que come entre cinco y seis veces al día, todo ello planificado estratégicamente para recibir la energía necesaria para afrontar la jornada y favorecer la recuperación. "Intento mantenerme alejado de lo que no ayuda, nada de refrescos, dulces o comida basura. Todo lo que entra en mi cuerpo tiene un propósito", asegura. "Me gusta el vino, me gustan las hamburguesas, pero la clave es la constancia, no la obsesión".