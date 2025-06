La AEMET pide que nos preparemos para la semana que viene porque no se salva ninguna zona de España: "A partir del..."

La semana del 2 al 8 de junio será más cálida de lo normal en la mayor parte de la Península y Baleares, especialmente en la mitad oriental, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). A pesar de que las temperaturas descenderán durante los primeros días, probablemente suban de nuevo a partir del jueves.

En cuanto a las precipitaciones, serán escasas en buena parte del centro y este del territorio, así como en el archipiélago balear. No obstante, lloverá en el extremo norte a comienzos de semana y no se descartan tormentas en el interior, especialmente en áreas montañosas. Ahora bien, no preocupan en exceso.