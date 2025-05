Bill Gates revela sus cinco secretos profesionales: "Ojalá me los hubieran dado a mí cuando empecé"

1. Las primeras decisiones que uno toma en la vida no tienen por qué ser las definitivas

El primero de los consejos que el cofundador de Microsoft dio a los recién graduados fue que la vida no es una obra de un solo acto. Con esto, Gates quería hacerles ver que las primeras decisiones que uno toma en la vida no tienen por qué ser las definitivas y si, por ejemplo, has estudiado una carrera concreta no pasa nada porque al tiempo te des cuenta de que prefieres otras cosas y tomes otra dirección.