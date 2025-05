Aurelio Rojas, cardiólogo: "Esta es la fruta más saludable según la ciencia"

4. Estudios que lo respaldan

Junto al vídeo, el cardiólogo adjunta varios estudios científicos que respaldan la idea de que el kiwi es la fruta más saludable. Uno de ellos es 'Vitamin C and phytonutrients in Kiwifruit. Advances in Food and Nutrition Research, 59, 39-81' en el que "los autores discuten el alto contenido de vitamina C y otros fitonutrientes en el kiwi, destacando sus beneficios para la salud, incluyendo propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y beneficios para la salud cardiovascular."