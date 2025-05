La fruta que regula el azúcar en sangre, favorece la pérdida de peso en verano y ayuda a bajar la presión arterial

Cuando pensamos en frutas, normalmente no las asociamos con proteínas. Sin embargo, existe una fruta que rompe con esta percepción común y ofrece beneficios significativos tanto para fortalecer los huesos como para aumentar la masa muscular: la guayaba. Esta fruta tropical no solo es deliciosa, sino que también está cargada de nutrientes esenciales que contribuyen a mejorar nuestra salud ósea y muscular.

La guayaba es una fruta tropical que destaca por su alto contenido en proteínas, algo inusual en las frutas. En promedio, una guayaba contiene aproximadamente 2.6 gramos de proteína por cada 100 gramos, lo cual es considerablemente más alto que la mayoría de las frutas. Las proteínas son esenciales para la reparación y el crecimiento de los tejidos musculares. Incluir guayaba en la dieta puede ser particularmente beneficioso para aquellos que buscan aumentar su masa muscular de manera natural.

Además de ser rica en proteínas, la guayaba es una excelente fuente de vitamina C, con una sola fruta proporcionando más del doble del requerimiento diario recomendado. La vitamina C es crucial para la producción de colágeno, una proteína que constituye una parte esencial de los huesos y otros tejidos conectivos. Un consumo adecuado de vitamina C ayuda a mantener la integridad de los huesos y a prevenir enfermedades como la osteoporosis.

Pero esto no es todo. Hay más beneficios, según el portal especializado 'Tua Saúde':