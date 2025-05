Olvídate de los cajones tradicionales para guardar cubiertos: esta nueva tendencia te permite optimizar al máximo el espacio de tu cocina

3. Con dobles cajones

No hay duda que es una de las partes esenciales de cualquier cocina y que, por supuesto, no puede faltar en ninguna. Hacerlos desaparecer no es una opción viable, pero lo que sí se puede hacer con ellos es colocarlos en un espacio en el que ocupen lo menos posible.

De este razonamiento surgen algunos diseños más modernos en los que se instalan dobles cajones para optimizar todo el espacio disponible, no solo la base.