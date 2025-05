Las palabras que más repiten las personas inteligentes, según la IA

Podemos determinar por muchos y diferentes aspectos la inteligencia de una persona, y en ocasiones no es tarea sencilla identificarlas, porque nadie es perfecto y mientras algo se le puede dar extremadamente bien, puede que haya otras áreas donde no brille tanto. Y eso no tiene porque determinar si es una persona inteligente o no.

Aunque es cierto que cuando alguien lo es, todo el mundo suele estar de acuerdo, y mientras como decíamos puede tener ciertas fallas, en líneas generales suelen ser personas válidas, que se interesan por lo que les rodea y son capaces de entender y analizar lo que se les presenta delante. Si bien no existe un medidor específico para señalar a alguien como inteligente sí que podemos usar patrones para determinar si lo son o no, y una forma de hacerlo es por la forma en la que hablan.

Si bien no existe exactamente una serie de palabras que las personas inteligentes usan, sí que podemos observar que usan un lenguaje que refleja su alta capacidad cognitiva y podemos observar patrones a la hora de hablar que demuestren que lo son.