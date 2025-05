La vitamina llena de colágeno que mantiene la piel firme y combate las arrugas

La vitamina C (también llamada ácido ascórbico), como bien sabemos todos los españoles y españolas, es un nutriente que el cuerpo necesita para formar los vasos sanguíneos, cartílagos, músculos y colágeno en los huesos. Y no solo eso: también es vital para el proceso de curación del cuerpo.

Al parecer, es un poderoso antioxidante que protege las células contra los efectos de los radicales libres, aquellas moléculas que se producen cuando el cuerpo descompone los alimentos o se expone al humo del tabaco y la radiación del sol, rayos X u otras fuentes.

Debido a que el cuerpo no produce vitamina C, necesita obtenerla de la dieta. De ahí que sea muy importante destacar que la vitamina C se encuentra en todas las frutas cítricas, las bayas, los tomates, los pimientos, el repollo, el brócoli, las coles de Bruselas y las espinacas.

A continuación, la lista completa: