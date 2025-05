Ni potos ni hortensias: las mejores opciones de plantas no tóxicas para gatos con las que decorar tu casa dependiendo de la luz que tengas

8. A tener en cuenta

Es importante estar seguro de que la planta con la que convive tu gato no es tóxica para él. Puede que nunca le haya hecho caso, pero eso no significa que no la vaya a morder nunca. Hay muchas aplicaciones para determinar la variedad de plantas como PlantNet, PictureThis o se puede intentar buscar utilizando la opción de Google Lens.

Sin embargo, en caso de duda lo mejor es tomar una foto y consultar al veterinario. No son expertos en botánica, pero sí que tienen identificadas las plantas más tóxicas para nuestros compañeros peludos.