Qué cinco electrodomésticos consumen más y cómo utilizarlos para ahorrar en la factura de la luz

5. El ordenador

El ordenador entra dentro del grupo de aparatos electrónicos que pueden convertirse en un gasto desmesurado si se utiliza de forma intensiva. De ahí que lo más recomendable sea apagarlo mientras no se use y trabajar solo con las herramientas imprescindibles para no estropear la batería.

Aplica siempre la modalidad de ahorro de energía para reducir el brillo y el gasto de las aplicaciones en segundo plano y recuerda siempre tener a punto su mantenimiento. Apaga el salvapantallas y utiliza monitores de cristal líquido (LCD), dado que pueden reducir su consumo de electricidad en hasta un 70%.