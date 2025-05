Gonzalo Ruiz, experto en longevidad: "Este deporte entrena tu sistema nervioso e inmunológico y alarga la vida"

1. La importancia del músculo

Para Gonzalo, el músculo si no lo es todo, podríamos decir que casi: "Es una póliza de seguro contra la fragilidad futura. A partir de los treinta años perdemos masa muscular si no la entrenamos, lo que está directamente relacionado con el aumento de enfermedades, caídas, discapacidad y muerte prematura. El entrenamiento con cargas, especialmente el tipo multiarticular y explosivo que promueve el CrossFit, es una de las mejores formas de frenar o revertir ese deterioro. Tener más músculo, significa sin duda más capacidad para metabolizar la glucosa, manejar el estrés oxidativo y prevenir la sarcopenia. No es una cuestión estética, es longevidad".