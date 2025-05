Adiós a la ropa arrugada en la silla: el truco japonés que nos ayuda a mantener el orden en la habitación

Posiblemente no hay persona en el mundo que pueda afirmar que nunca en la vida ha dejado ropa encima de la silla. Porque seamos sinceros, seguro que en más de una ocasión has llegado a casa y al ponerte el pijama, esa ropa que no está limpia, pero tampoco sucia, ha acabado ahí. Y lo que en principio era únicamente una camiseta, termina siendo una montaña de ropa que solo aporta ruido visual al dormitorio.

