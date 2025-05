Las personas que no hacen la cama al levantarse tienen estas características, según la psicología

3. Creativos

No quiere decir que aquellas personas que no hacen la camas sean desordenadas, más bien prefieren un estilo de vida diferente dando prioridad a otras tareas más importantes. Algo similar sugiere The British Psychological Society, que explica que no hacer la cama es una muestra de una mayor capacidad creativa que no sigue hábitos fijos y presenta una falta de estructura.