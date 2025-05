Cómo disimular las canas después de los 50 años con estos cinco cortes de pelo que rejuvenecen el rostro

El corte de pelo es una herramienta poderosa, no solo para cambiar de look, sino que, si se utiliza correctamente, puede jugar a nuestro favor. Conforme pasan los años, unas pequeñas intrusas de color blanco comienzan a colarse en nuestro cabello, como si hubieran sido invitadas a la fiesta. Teñir puede ser una opción para este caso, aunque ello conlleva tener cita permanente con la peluquería. Pero si no se quiere visitar la peluquería mensualmente, estos son los cinco cortes de pelo con los que poder disimularlas.

Galerías relacionadas: