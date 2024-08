El 'fast food' se lanza a una batalla de precios: La inflación desata la 'guerra del Big Mac'

La inflación no da tregua y comprar una hamburguesa se ha convertido en un sacrificio mucho más alto que antes. Las grandes marcas de la comida rápida han lanzado una advertencia sobre las pérdidas que están experimentando, ya que los precios tan altos han provocado que los 'menús económicos' ya no sean accesibles para muchos. Sin embargo, cadenas como McDonald's no se dan por vencidas y lanzan menús especiales de cinco dólares en el que incluye cuatro artículos.