Las 10 mejores playas de Tarragona

Puede que la provincia de Tarragona no albergue zonas de costa de conocidas como las de Barcelona o Girona, pero no hay la menor duda de que la calidad de sus aguas y de sus servicios ha destacado entre la comunidad europea. En este sentido, no han sido pocas las playas que cuentan con el distintivo de Bandera Azul. Si no quieres perderte los mejores sitios para este verano aquí tienes un listado de zonas que ver y los servicios que hay en la Costa Dorada.