Alerta anisakis: ¿qué pescados son los más seguros para evitarlo?

¿Nueva alerta sanitaria por anisakis? La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) explica en su web que la anisakiasis sólo se puede contraer si se come pescado o cefalópodos parasitados crudos o sometidos a preparaciones que no matan al parásito. Sin embargo, aquellos pescados de agua dulce o criados en acuicultura están libres del parásito y por lo tanto las posibilidades de contagio son prácticamente nulas teniendo en cuenta que, según insisten los expertos, en seguridad alimentaria no existe el riesgo cero.