Emilio Froján: "Para traer nuestra producción a España, necesitamos el apoyo de la Administración"

Alfonso Bello Huidobro Madrid

Velca es una marca española de motos y ciclomotores eléctricos con batería extraíble que se puede cargar en cualquier enchufe doméstico, exactamente igual que se carga un teléfono móvil. También una solución de salud pública, porque nuestro principal objetivo es reducir las emisiones de CO2 y de óxido de nitrógeno, que es el causante de que Madrid sea la ciudad europea donde más personas mueren a causa de la contaminación del aire.

¿De dónde surge la idea de crear Velca?

La idea surgió mientras trabajaba en Alemania, por aquel entonces trabajaba en una startup de patinetes eléctricos compartidos y durante mi estancia empecé a ver a mucha gente con motos eléctricas, pero de particulares. No había grandes empresas de sharing, como aquí en Madrid. Entonces vi que en estos países nórdicos había más cultura de compra particular o de renting por años en relación a las motos. Cuando volví a España, me junté con mi equipo de los patinetes eléctricos compartidos, les presenté la idea de las motos eléctricas y al día siguiente fueron al banco, pidieron un crédito y empezamos con Velca.

A principios de 2021, Velca se propuso ser la empresa de motos eléctricas con más matriculaciones en España, meta que ya han cumplido. ¿Cuáles son sus objetivos para el año que viene?

Este año es nuestro primer año completo porque el año pasado empezamos a operar, entre una cosa y otra, en junio. Efectivamente, para nuestro primer año completo, nos planteamos ser la marca española con más matriculaciones de ciclomotores eléctricos y es algo en lo que llevamos siendo líderes desde abril, y seguiremos siendo la marca número uno hasta final de año; a pesar de que en 2021 han descendido más de un 40% las matriculaciones de ciclomotores eléctricos, cuando llevábamos una tendencia increíble en los últimos años, de estar en una media de un 30% de crecimiento interanual. Pero el sector en sí está decreciendo este año, en ciclomotores eléctricos, más de un 40%.

Es un dato que sorprende muchísimo y que no nos preocupa porque viene provocado por la burbuja del moto sharing. Durante los tres últimos años hubo muchísimas matriculaciones de motos de moto sharing, lo que generó una burbuja; ya no se están matriculando más motos de moto sharing. Lo bueno para nosotros es que, aunque baje el acumulado de matriculaciones de ciclomotores eléctricos, está subiendo el canal particular. Es decir, si antes de todas estas matriculaciones solamente el 20% eran particulares, ahora está en torno al 42%.

Recientemente, Cabify se une como 'partner' a marcas como Michelin y Estrella Galicia. ¿Qué supone para ustedes trabajar con marcas tan fuertes?

Pues la verdad es un orgullo. Son marcas que, a pesar de ser muy grandes como Estrella Galicia, tienen una mentalidad de startup, es decir, son empresas super ágiles y trabajan muy bien por proyectos. La verdad es que nos entendemos muy bien y todos los proyectos que hemos hecho con estas grandes empresas han salido muy rápido, aunque, por desgracia, también nos hemos encontrado que no todas son así.

En el caso de esta colaboración con Cabify, ha sido un movimiento de incorporarnos definitivamente a la multi modalidad, aunque nosotros ya estábamos haciendo renting y servicios de suscripción. Pero cuando Cabify llamó entendimos que este era el proyecto ganador en cuanto a la suscripción en España, con lo que ahora mismo, con dos clics desde la aplicación de Cabify, puedes alquilar una moto de Velca a través de un modelo de suscripciones mensuales.

En junio levantaron su tercera ampliación de capital por más de 2 millones de euros ¿A qué van a destinar estos fondos?

Ese dinero lo vamos a utilizar para el lanzamiento de nuevos productos. Antes de que termine el año o a principios del que viene, daremos pistas de qué producto vamos a lanzar, pero ya está en fase muy avanzada. Estos fondos también serán destinados para nuestra expansión internacional. Ya hemos lanzado el mercado de Portugal y ahora mismo estamos ya en la recta final para empezar a operar en otros mercados como Francia u Holanda.

¿Cuáles son sus pretensiones para 2022?

Nos gustaría seguir manteniendo el liderazgo en España en matriculaciones de motos y ciclomotores eléctricos; nos gustaría lanzar, de forma exitosa, nuestro nuevo vehículo, que no será ni una moto ni un ciclomotor; Y nos gustaría estar en dos o tres mercados con una posición relevante.

Otro de sus objetivos para 2021 era traer la producción a España. ¿Cómo está evolucionando el proceso?

Hemos traído la producción de uno de nuestros modelos a España, pero lo cierto es que es muy complicado, tal y como está funcionando en la logística internacional y los retos que hay con el desabastecimiento de materias primas clave para la fabricación este tipo de vehículos, conseguir expandir la producción en España. Estamos ahora mismo en un debate en el que hemos entrado con algunas administraciones públicas, de que, si no contamos con apoyo de ninguna administración pública, va a ser muy difícil que acometamos un proyecto que requiere de tanta inversión.