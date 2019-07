El bufete Pinsent Masons incrementa un 7% su facturación global y alcanza los 540 millones

El despacho de abogados Pinsent Masons ha incrementado un 7% su facturación global con respecto al año anterior. De este modo, la firma internacional ha alcanzado los 540 millones de euros.

"Me siento muy orgulloso del trabajo realizado por el equipo de nuestra firma a nivel global y Madrid en particular", señala Diego Lozano, socio director de la oficina de Madrid de Pinsent Masons. El despacho aterrizó en Madrid hace dos años. "En un año de consolidación en el mercado español hemos sido premiados y reconocidos, entre otros, como Firma más Atractiva para el Talento y Empresa Familiarmente Responsable y me llena de orgullo ver cómo nuestro trabajo no sólo se hace bien si no que se hace de una manera responsable", añade.

Diego Lozano, socio director de Pinsent Masons en Madrid. eE

La firma ha continuado su proceso de expansión internacional, con la apertura de su tercera oficina alemana en Frankfurt el pasado enero. El despacho ha seguido invirtiendo en tecnología para la innovación en la prestación de servicios jurídicos con un equipo de más de 50 ingenieros informáticos y analistas y continuado el proceso de transformación de sus oficinas promoviendo la flexibilidad.

"El año pasado ha sido un año de cambios y complejidad sin precedentes para nuestros clientes", destaca John Cleland, socio director global de Pinsent Masons. "Continuamos la transformación de un bufete de abogados basado en la experiencia, a una firma de servicios profesionales moderna e internacional con el derecho como base", apunta. "Nuestra filosofía se basa en que si continuamos haciendo negocios de la manera correcta y por las razones correctas, el rendimiento financiero es sólo un elemento de éxito que derivará de ello. Queremos crecer y tener éxito, pero hacerlo de una manera que tenga un impacto positivo en nuestros clientes, nuestra gente y la sociedad en la que operamos", añade.

Operaciones

Entre las principales transacciones en que el equipo de Madrid ha participado se encuentra el asesoramiento a Enagás en la adquisición de su participación en la empresa estadounidense Tallgrass Energy a Blackstone y GIC. También ha prestado servicios a Belagua 2013(AC) en la venta a Marriott International del 40% restante de su participación en ACHM Spain Management y ACHM International Management Sarl, las 2 joint-ventures de gestión hotelera de Marriott y Belagua gestionan AC Hoteles en Europa y Estados Unidos.

Además, Pinsent Masons ha asesorado a Concessia, Cartera y Gestión de Infraestructura en la venta de su participación en Gran Hospital Can Misses, y Operadora Can Misses (Hospital de Ibiza) a Mirova Core Infrastructure y venta de su participación en el Hospital Universitario de Vigo a RiverRock.

También ha dado servicio a Crypto Birds en la primera emisión de criptomonedas en España. La primera emisión de monedas virtuales, conocidas como criptomonedas, equiparables a valores negociables en España, cuenta con el visto bueno tácito de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.