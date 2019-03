Lupicinio asegura que solo asesorará a Venezuela sobre sanciones internacionales

Lupicinio International Law Firm ha anunciado su acuerdo marco con la Procuraduría General de Venezuela, equivalente a la Abogacía General del Estado en España.

En este sentido, sostiene que, el contrato está previsto para dar servicio exclusivamente en sanciones internacionales al Estado venezolano hasta el final de 2019. "La defensa no está dirigida a un blindaje de bienes sino a la representación y a la defensa de los intereses de las instituciones del Estado, a la cual tienen derecho bajo todas las legislaciones aplicables frente a la normativa sancionadora vigente en cualquier momento", apuntan desde la firma.

El despacho matiza que "el acuerdo todavía no ha entrado en vigor y que, por tanto, no se ha determinado el listado de asuntos que llevará a cabo". Además, indica que "en el supuesto en el que haya un encargo específico, el Comité de Conflicto de Intereses y Ético de la firma tendrá que decidir si acepta la gestión en cuestión y deberá asegurarse de que no haya conflicto".

La firma fundada en 1980 manifiesta que tiene una larga tradición en este tipo de trabajos profesionales. "Hemos ganado causas en el Tribunal de Luxemburgo, defendiendo los intereses de empresas e instituciones ubicadas en países que han sido objeto de sanción por parte de la comunidad internacional", señalan fuentes del despacho. "Tenemos una relación consolidada con jurisdicciones y empresas sancionadas y para los que ha obtenido importantes sentencias favorables en la defensa de los intereses de sus clientes", añaden en un comunicado.

Por último, la firma subraya que otras firmas de Estados Unidos y del Reino Unido también trabajan para este tipo de clientes en materia de sanciones. "Hemos conseguido convertirnos en el primer despacho de habla hispana en conseguir un reconocimiento global en la práctica de sanciones", destaca.