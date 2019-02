Rivera o ¿a cuál de los tres?

Mientras la inmensa mayoría de las encuestas dicen que la suma del PP, Ciudadanos y Vox obtendría la mayoría absoluta el 28 de abril, o se aproxima mucho, Albert Rivera, como la Marcela que nos escenificó Bretón de los Herreros, se debate entre los tres pretendientes que aspiran a la mano que tiene la llave del Gobierno. Tres, porque aunque los candidatos oficiales son dos, los populares llevan integrado a Vox, si no para formar un trío, si como oficiante que bendiga y haga posible el matrimonio.

Un flirteo político en el que, aunque aparentemente Pablo Casado parece que lleva ventaja por los precedentes de Andalucía y la Plaza de Colón, la realidad es que Rivera y su núcleo duro no tienen nada decidido. Sí tienen claro que uno de los novios no les gusta, Pedro Sánchez, pero también comentan a sus más fieles confidentes que si la familia socialista les cambiara el pretendiente por otro más arrimado a la tía Susana y al abuelo Alfonso, y con modales y promesas más suaves, ese sería el preferido.

Su primer objetivo en estas elecciones, más que ganar, es conseguir el sorpasso al PP y convertirse en el partido hegemónico del centro y la derecha

"Sánchez se ha descartado para un pacto constitucionalista", comentaba Inés Arrimadas tras conocer el adelanto electoral. Y en términos similares viene expresándose Rivera desde ese día. Pero, obsérvese, que siempre se refieren a Sánchez y al sanchismo, nunca al PSOE, al de siempre y me dicen que existen contactos entre dirigentes de ambas formaciones. No para cambiar al pretendiente pero sí para ofrecer a Rivera unas capitulaciones matrimoniales en las que Sánchez se centre y acepte los postulados y exigencias de Ciudadanos.

Contactos que han llegado a oídos del PP y de ahí el empeño de Casado en pedir a Rivera que aclare su política de pactos. Algo que, salvo sorpresas, en la formación naranja no van a hacer porque, explican, su primer objetivo en estas elecciones, más que ganar, es conseguir el sorpasso al PP y convertirse en el partido hegemónico del centro y la derecha, cosa que algunos sondeos aventuran.

Y, tanto si lo consiguen como si no, lo que también tienen muy nítido es que su estrategia postelectoral pasa por alargar las negociaciones para formar Gobierno, con unos y con otro, hasta después de las municipales y autonómicas del 26 de mayo, para que la decisión final no afecte a ninguno de sus candidatos regionales y locales. Además de, por supuesto, no repetir la foto de Colón.