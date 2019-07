Así es Open Sky Madrid, el mayor centro de ocio de la Comunidad que llegará en abril

Paco Vega Madrid

El mayor centro de ocio de la Comunidad de Madrid abrirá sus puertas el próximo abril. Así lo ha asegurado Raphaël Martin, presidente en España de la Compañía de Phalsbourg, en un encuentro donde se han presentado las novedades y algunos secretos de Open Sky, a través del cual implantarán el modelo de éxito internacional de la empresa filial francesa.

Con una tasa de comercialización alcanzada hasta la fecha del 75 %, Open Sky Madrid, el primer proyecto de Compañía de Phalsbourg en España, se convertirá en mucho más que un centro comercial de 4 ª generación ofreciendo más de 1.000 puestos de empleo.

Open Sky, mucho más que un centro comercial

Con una inversión de 157 millones de euros y una superficie de más de 90.000 m2 de SBA pretende convertirse en un auténtico place to be y nace con vocación de consolidarse como el más moderno de Madrid y uno de los más glamurosos de Europa. Un lago de 10.000 m2 para disfrutar en familia, un beach club con playa, jacuzzi y piscina privadas, un espacio para niños, 32 bares y restaurantes, un túnel de viento sobre la terraza en altura espacios para eventos, escenario para conciertos y un lounge VIP son algunos de los espacios de los que dispondrá el Open Sky.

De este modo, a sus conocidos proyectos de L´Atoll en Angers, Waves Actisud en Metz, The Village en VilleFontaine (Lyon), La Mille Arbres en París, el Hotel Hilton Eiffel Tower, Tour Occitanie en Toulouse o el Iconic en Nize, se sumará en unos meses este último, Open Sky, que aterrizará en 2020 en Madrid (Torrejón de Ardoz).

Martin ha explicado algunos detalles de este proyecto que será una combinación de centro comercial y retail park: "Se trata de un espacio muy completo y moderno de más de 90.000 m2, con 114 locales y cerca de 4.000 plazas de aparcamiento, pensado para disfrutar mucho más allá de las compras y pasar tiempo de calidad en familia y con amigos en un espacio único".

Raphaël Martin también ha enfatizado en la jornada algunas de las ventajas de este nuevo espacio, como su apuesta por la sostenibilidad con materiales de primera calidad. Un ejemplo es la utilización del krion, con características exclusivas y propiedades fotocatalíticas en su espesor, logrando alcanzar normativas de construcción sostenible (LEED, BREEAM y WELL), el standard de espacios saludables WELL.

Además, el presidente de la compañía ha trasladado su entusiasmo por traer a España este modelo de éxito que tan buena acogida está teniendo: "Ya hemos alcanzado una tasa de comercialización del 75 %".

The Village, una extensión del centro comercial muy premiada

Con una inversión de 70 millones de euros y una superficie y tiendas de 21.500 m2 de SBA, The Village pretende ser un espacio de referencia en España. Este innovador centro llega a Madrid tras el éxito de su predecesor en Francia, Villefontaine, que ha conseguido múltiples premios de arquitectura: -World Mapic Award 2018 - Best Outlet Center, el World Architecture Award 30th cycle 2019 - Built Projects, The Plan Award 2019 Completed Retail Project, el Architizer A+Award 2019 - Commercial Shopping center y el CNCC award 2019.