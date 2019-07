Llega la pizza de melón: ¿una delicia o una nueva aberración tropical?

Paco Vega Madrid

Con la llegada del verano, y con el toque gamberro que les caracteriza, los pizzaiolos de Grosso Napoletano han encontrado el aliado perfecto para combatir las altas temperaturas, en el municipio madrileño de Villaconejos. Así, de la mano de Melones el Copón de Villaconejos, famosos por su tradición melonera, han seleccionado los melones más dulces y jugosos, dando a luz al melón definitivo, el One Melon Dollar.

Partiendo de este gran producto lanzan una revolucionaria pizza de melón con jamón: la One Melon Dollar. Esta nueva pizza, que ya está disponible en los cinco locales que dispone el referente de la Verace Pizza Napolitana en Madrid, ensalza la regla sagrada de Nápoles de no incluir la piña en las pizzas, con la la inclusión del melone como uno de sus ingredientes principales. No obstante, la One Mellon Dollar lleva también sobre su base bianca: Mozzarella, Cacciocavallo y Speck ahumado crujiente.

Conscientes de lo controversia que puede generar esta innovadora receta, sólo apta para mentes abiertas, el equipo de Grosso Napoletano plantea además un reto a sus consumidores y fans para probarla y decidir en qué bando se posicionan respecto a la One Melon Dollar. Para ello, les anima a compartir en sus redes sociales su experiencia eligiendo el hashtag que más les represente: #OnemelondollarLover VS. #OnemelondollarHater. Precio: 11,90 €

Las pizzas de Grosso

La pizza de Grosso Napoletano es considerada una de las mejores pizzas napolitanas de Madrid gracias a los cuatro pilares fundamentales en los que se sustenta: el horno, la masa, los ingredientes y, por supuesto, los pizzaioli. Actualmente ha recibido el reconocimiento como la mejor pizzería de España y la 21 de Europa, en el prestigioso ranking de 50 Top Pizza.

La elaboración de la masa sigue un proceso de doble fermentación de hasta 48 horas, en el que se utiliza harina de fuerza italiana y masa madre, para lograr una textura y volumen idóneos y conseguir la elasticidad característica de estas pizzas. Los pizzaioli utilizan ingredientes frescos y de calidad, ya que son importados en su mayoría desde Italia. Cada mañana, encienden puntualmente el horno de leña para llegar a la temperatura óptima de trabajo de 500 ºC.