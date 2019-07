Disfrute del calor en las mejores playas de España, según Google

Paco Vega Madrid

En pleno verano, recién salidos de una ola de calor que ha batido récords de temperatura: ¿a quién no le hace falta refrescarse? La piscina es una opción muy socorrida, pero donde este una buena playa que se quite lo demás. No hace falta irse muy lejos para disfrutar de playas espectaculares de arena blanca y agua turquesa. Por eso, Holidu, el buscador de alquileres vacacionales, ha analizado más de 2000 playas nacionales y ha elaborado un ránking con las mejor valoradas por los usuarios de Google.

1. Playa de Cofete, Fuerteventura. Nota media Google: 4.9, 373 reseñas

La playa favorita de los usuarios de Google está en Fuerteventura y es un esquivo trocito de paraíso en forma de playa natural de arenas doradas que se extiende más allá de lo que abarca la vista. A la espectacular Playa del Cofete sólo se puede acceder por medio de carreteras no asfaltadas, pero con semejantes paisajes merece la pena aventurarse.

2. Playa Lagoon, Fuerteventura. Nota media Google: 4.9, 115 reseñas

Seguimos en Canarias para descubrir la medalla de plata de la clasificación, que sólo se queda atrás por número de reseñas. Y es que a la hermosa Playa Lagoon no le faltan encantos para atraer a los veraneantes: vistas que te dejan sin aliento, excelentes condiciones para practicar windsurf y kitesurf, aguas templadas para nadar a gusto.

3. Playa de Bolonia, Cádiz. Nota media Google: 4.8, 1845 reseñas

Para conocer la tercera playa del ránking toca viajar a Andalucía, en concreto a Cádiz y su excelente Playa de Bolonia, que puede presumir de una nota de 4.8 sobre 5 según la valoración de 1845 usuarios ¿Sus argumentos? Arenas doradas, aguas cristalinas, olas suaves, una exótica duna de arena con hermosas vistas, buenos restaurantes en los alrededores con precios razonables y hasta un museo con restos de una población romana. No se puede ir sin dar un paseo hasta la cumbre de la duna, las vistas de Tarifa no tienen precio.

4. Playa Risco del Paso, Fuerteventura. Nota media Google 4.8, 455 reseñas

El cuarto puesto llega pisando fuerte, aguas claras de tonos azulados y arenas finas en una de nuestras islas más económicas para irse de vacaciones en verano (102€/noche en temporada alta). La Playa Risco del Paso es un clásico entre los amantes de los deportes acuáticos, especialmente el windsurf y el surf. La zona en la que se encuentra la playa es espectacular.

5. Playa de Torimbia, Asturias. Nota media Google 4.8, 415 reseñas

La Playa de Torimbia, con una nota de 4.8 sobre 5 irrumpe en el ránking para demostrar que en el norte también hay grandes playas. Se trata de un amplia arenal que conserva su lado salvaje y presume de arenas finas, aguas cristalinas y un oleaje nada despreciable. La zona es ideal para hacer senderismo. Además, permite el nudismo y las mascotas.

6. Playa de Sotavento de Jandía, Fuerteventura. Nota media Google: 4.8, 315 reseñas

Canarias no pierde fuelle y continúa apoderándose del Top 10 con otra de sus hermosas playas. Sotavento de Jandía es una favorita entre los surferos y presume de finas arenas blancas, aguas cristalinas y hasta una laguna de aguas poco profundas. Las vistas que ofrece son de las mejores que vas a poder encontrar y ofrece espacio de sobra para relajarse y hasta practicar windsurf o kitesurf si buscas emociones fuertes.

7. Praia do Rostro, A Coruña. Nota media Google: 4.8, 224 reseñas

Las playas del norte vuelven a reclamar la atención que se merecen con la playa gallega do Rostro, en A Coruña. Da gusto ir a una playa natural tan limpia y poco concurrida que ofrece más de dos kilómetros de arenas finas para disfrutar y relajarse. La fuerza de la marea es considerable, por lo que el baño no está permitido, sin embargo las vistas de este rincón, que aún conserva su lado salvaje te ofrecen un paseo inolvidable.

8. Praia Carnota, A Coruña. Nota media Google 4.8, 210 reseñas

Continuamos en A Coruña para mostrarle una de las joyas gallegas más impresionantes, Praia Carnota. Esta plata lo tiene todo: kilómetros de arenas blancas, rocas y aguas turquesa, acompañadas de dunas y marismas. Es un trocito de paraíso que sorprende en cualquier época del año y ver el atardecer con sus vistas de fondo es una experiencia espiritual. Naturaleza en estado puro.

9. Playa de la Franca, Asturias. Nota media Google 4.8, 198 reseñas

El noveno puesto va para un bello rincón de la costa asturiana, la Playa de la Franca, un espacio tranquilo de arenas finas y blancas que está situada entre las montañas con un aroma a eucalipto y el océano. Cuando baja la marea es el mejor momento para visitarla, ya que puede aventurarse a descubrir sus misteriosas y bellas cuevas.

10. Playas de Corralejo, Fuerteventura. Nota media Google: 4.8, 197 reseñas

El ránking se cierra con Corralejo, en Fuerteventura. Kilómetros interminables de playa hasta donde se extiende el horizonte, dunas serpenteantes de arenas blancas y hermosas vistas de Lobos y Lanzarote ¡Si tienes suerte incluso podrás ver camellos!