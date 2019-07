Sagrario Sáez Mejía, de Heineken: "La cerveza es una bebida muy democrática, se puede disfrutar sin ser un experto"

Yago Gantes Madrid

La producción de cerveza en España alcanzó los 38,4 millones de hectolitros en 2018, lo que supone un crecimiento del 2,2 % respecto al anterior ejercicio, manteniéndose una tendencia moderadamente alcista por quinto año consecutivo. Los principales factores que han contribuido a mantener el crecimiento han sido las exportaciones, que volvieron a crecer casi un 3 %, y la influencia del turismo, que en 2018 batió el récord de visitantes en España (82,8 millones). Todo ello se refleja en el Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España 2018, elaborado por Cerveceros de España. Sagrario Sáez Mejía, responsable de Innovación de Heineken España, mantiene una conversación sobre este medio sobre el buen estado del sector cervecero y los nuevos lanzamientos de la marca.

En los últimos meses habéis lanzado las cervezas El Alcázar, El Águila, las Cruzcampo APA, Cruzcampo IPA y Cruzcampo Trigo y también habéis hecho un acuerdo con La Cibeles: ¿a qué se debe tanto lanzamiento?

Estamos viviendo un momento apasionante, un desarrollo de cultura cervecera como nunca antes en nuestro país: cada vez hay más personas que aman la cerveza y que quieren probar nuevas variedades. En Heineken siempre ponemos al consumidor en el centro, escuchándolo y adaptando nuestras propuestas a sus gustos y preferencias; y apostamos por la innovación como motor de crecimiento y como un elemento transversal a toda la compañía. Por ello, fruto de nuestros más de 150 años de experiencia cervecera, y en un momento en el que el consumidor busca opciones diferenciadoras y de cercanía; respondemos a las últimas tendencias del mercado con la gama de cervezas y cider más completa de nuestra historia, para satisfacer todo tipo de gustos.

Con todos estos lanzamientos, queremos contribuir al desarrollo de la cultura cervecera en nuestro país

Solo en 2019 hemos puesto en el mercado 12 nuevas cervezas: hemos recuperado marcas muy queridas como El Águila (en sus variedades Lager Especial y Sin Filtrar) o El Alcázar, hemos ampliado el portafolio de Cruzcampo con una gama de cervezas de tipo Ale de inspiración artesanal (IPA, APA y Trigo), hemos traído a España la IPA craft más icónica de California, Lagunitas, con 3 variedades; hemos lanzado 18/70, la rubia del País Vasco, Guinness Nitro IPA y Amstel Oro 0,0. Y, además, hemos llegado a una alianza con la cervecera madrileña La Cibeles y hemos lanzado una nueva variedad de nuestro cider Ladrón de Manzanas con sabor Manzana Verde. Con todos estos lanzamientos, queremos contribuir al desarrollo de la cultura cervecera en nuestro país, y reforzamos nuestro compromiso con la innovación y con el consumidor.

La cerveza está viviendo efectivamente un momento de auge y hay quien la compara con el vino por este proceso que está viviendo de sofisticación

En las últimas décadas la cerveza va ganado enteros en España, es una tendencia que está para quedarse. La cerveza en España es la bebida fría más consumida en hostelería, y en los últimos años ha crecido el consumo y la producción, pero sobre todo la categoría está aumentando su valor, desarrollándose y sofisticándose. Más de 500 marcas de cerveza han surgido en los últimos años, lo cual ha aportado al sector un mayor dinamismo, que sin duda ha sido muy positivo.

Intuyo que este tipo de lanzamientos también se deben a que la cultura cervecera española es cada vez más madura. Sin embargo, ¿tienen miedo de que el mundo de la cerveza se vaya ennobleciendo como le ha pasado el vino?

El consumidor español ha cambiado mucho en los últimos años, hoy en día estamos más informados que nunca y tenemos más interés no solo en probar nuevos productos, sino también en conocer sus ingredientes, dónde y cómo se elaboran.

En Heineken nos definimos como una compañía 'multi-local', ya que tenemos la suerte de contar con la potencia de un grupo internacional pero al mismo tiempo operamos de una forma única en cada mercado

La cerveza está viviendo efectivamente un momento de auge y hay quien la compara con el vino por este proceso que está viviendo de sofisticación, con cada vez mayor variedad, donde se pone el valor el maridaje con la gastronomía, etc. No obstante, pensamos que la cerveza es una bebida muy democrática y accesible, y que se puede disfrutar sin ser un experto en la misma. Un claro ejemplo son las nuevas variedades de Cruzcampo: Cruzcampo APA, Cruzcampo IPA y Cruzcampo Trigo, que van dirigidas a "expertos cerveceros, o no", es decir, buscan democratizar la categoría de cerveza artesana y ponerla al alcance de todos los consumidores: tanto para los expertos como para los que simplemente quieren descubrir nuevas propuestas con la confianza de su marca de siempre. Y, además, a un precio muy asequible.

¿La recuperación de marcas de cervezas 'olvidadas'como El Águila o El Alcázar es una estrategia que viene marcada por la matriz de Heineken?

Ambas eran cervezas muy queridas y que los consumidores nos pedían recuperar. El Águila nació en 1900 en el madrileño barrio de Delicias, y pronto extendió sus alas a Levante y al resto de España, llegando a ser líder del mercado español. Por su parte, El Alcázar es una cerveza con identidad propia originaria de Jaén, muy arraigada en la sociedad jiennense y que ha permanecido todos estos años en su imaginario.

Hoy, hemos relanzado ambas marcas con recetas inspiradas en sus orígenes pero adaptadas a los gustos actuales. En el caso de El Águila, recuperamos la simplicidad de los métodos tradicionales de elaboración de cerveza con una variedad Especial Sin Filtrar, la primera que una gran cervecera lanza al mercado, poniendo en valor también aquella forma de hacer las cosas: sin prisas, con dedicación y maestría.

Estas decisiones han sido por supuesto consensuadas con Global, pero en Heineken nos definimos como una compañía 'multi-local', ya que tenemos la suerte de contar con la potencia de un grupo internacional pero al mismo tiempo operamos de una forma única en cada mercado, con bastante autonomía para responder a las necesidades de los consumidores a nivel local.

Los localismos en cuanto a la cerveza, ¿también se encuentra fuera de España?

La cerveza siempre ha tenido un componente regional bastante importante. Pero la realidad es que la tendencia a apostar por lo local, por lo cercano, es algo que se está viviendo en muchos países del mundo, no solo en España, y también en muchos otros sectores.

¿Cómo es el proceso de decisión a la hora de apostar por el relanzamiento de una marca de cerveza? ¿El storytelling importa? ¿Qué os exige la matriz?

El proceso de recuperación de estas marcas ha sido emocionante, hemos buscado en los archivos históricos, hablado con los últimos maestros cerveceros que elaboraron esas cervezas, y descubierto muchas historias. Por ejemplo, que la cerveza El Águila tenía un sabor reconocible frente a otras lagers del mercado, algo que hemos querido mantener en la nueva receta, con maltas caramelizadas y lúpulo Lemmondrop que le aporta un punto cítrico. O que su fundador era un bohemio apasionado del arte, que tras conseguir su sueño de fundar con éxito una cervecera en España como las que había visto por sus viajes en Europa, dejó la empresa que creó para dedicarse a la pintura. Y que su primera fábrica sigue en pie prácticamente intacta en el barrio de Delicias, aún con el azulejo en el que puede leerse "Fábrica de Cervezas El Águila".

Nosotros somos herederos de una gran tradición cervecera en España, que nace con la fundación de Cervezas El Águila en Madrid en 1900, y posteriormente de La Cruz del Campo en Sevilla en 1904

Historias como estas nos inspiran a la hora de relanzar la marca, partiendo siempre de escuchar a la sociedad y de nuestro conocimiento del mercado cervecero y local. Nuestro compromiso con los consumidores y con Heineken a nivel internacional es elaborar grandes cervezas y construir grandes marcas, y con historias así la verdad es que es un lujo poder hacerlo.

¿Qué aporta a una marca tan internacional como Heineken relanzar estas propuestas?

Con estos lanzamientos, de algún modo estamos volviendo a nuestros orígenes. Nosotros somos herederos de una gran tradición cervecera en España, que nace con la fundación de Cervezas El Águila en Madrid en 1900, y posteriormente de La Cruz del Campo en Sevilla en 1904. Somos parte de una compañía internacional, pero nos une una estrecha vinculación a nuestro país, de casi 120 años de historia. A esto nos referimos cuando afirmamos que somos una compañía "multi-local".

Y estas cervezas, ¿pueden tener recorrido empresarial fuera de nuestras fronteras?

Estas cervezas están pensadas para su comercialización en España, donde nacieron y donde tienen una mayor vinculación. A nivel internacional contamos con otras cervezas dentro de nuestro portafolio, como son Heineken, que puede encontrarse en 192 países de todo el mundo, o Desperados, la primera cerveza con tequila, que también tienen una importante presencia en España.

¿Qué esperáis de las cervezas El Alcázar y El Águila?

Son dos de los grandes lanzamientos de este año, por recuperar dos marcas tan queridas, y estamos muy agradecidos por la espectacular acogida que están teniendo en las zonas donde tradicionalmente han estado más presentes: El Alcázar más localizado en Jaén y en la zona de Andalucía Occidental, y El Águila en Madrid, aunque también en la Comunidad Valenciana y otras zonas de España. Esperamos que nos sigan dando tantas satisfacciones como hasta ahora.

¿Tenéis pensado seguir relanzando marcas? ¿Nos podéis adelantar algo?

En Heineken estamos constantemente en proceso de innovación. En cada lanzamiento buscamos reforzar nuestro ADN emprendedor y creativo, siempre atentos a las tendencias de consumo. De momento no podemos adelantar información concreta sobre nuevos lanzamientos, pero podemos asegurar que seguiremos trabajando por sorprender y ofrecer nuevas propuestas que se adapten mejor a los gustos y preferencias de la sociedad en cada momento.