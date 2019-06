Día Internacional de la Tapa: los mejores bocados gourmet para celebrarlo

Este jueves 20 de junio, Día Mundial de la Tapa, se reivindica la importancia de estos pequeños bocados por los que la gastronomía española es reconocida a nivel mundial.

La Real Academia de la Lengua Española define tapa como "pequeña porción de algún alimento que se sirve como acompañamiento de una bebida", pero en nuestro país las tapas se han convertido en mucho más. Han dejado de ser la escolta de cervezas, vermuts y vinos para pasar a ser las auténticas protagonistas. Son platos en miniatura que deleitan el paladar del comensal. Os dejamos un recorrido por diferentes restaurantes para disfrutar de este pequeño gran manjar: la tapa.

El tapeo divertido con nivel gastronómico de Chema Soler

Chema Soler.

Os recomendamos un espacio donde la alta cocina de autor se sirve en forma de tapa. La carta de La Gastro de Chema Soler está dividida en cinco propuestas para elegir y siempre compartir, donde la apuesta principal es el sabor y la creatividad. Las tapas y las croquetas gourmet son el alma mater de esta epístola gastronómica con la que el cocinero, Chema Soler, deleita a sus comensales. Imprescindibles sus Gyozas de Gambas con guisito de carabinero, jengibre y chile chipotle, su Turrón de foie o unas sabrosas Croquetas de carabineros y Kimchi. Tampoco debes perderte cómo versiona Soler la clásica tapa de la cocina española de boquerones en vinagre. Prepara una personal y fresca interpretación llamada Boquerones con aceitunas que se presenta en forma de ceviche de boquerones en vinagre de coco con leche de tigre de aceitunas verdes. Aquí introduce las clásicas aceitunas verdes que tanto se ponen en los bares del mediterráneo y que tan buenos recuerdos de su tierra le traen a este cocinero valenciano.

Además, en La Gastro de Chema te ofrecen dos menús a base de tapas. Tienes la opción del Menú Tapas con aperitivo y seis tapas, que hacen con un recorrido por los mejores platos de la carta, para compartir cada dos personas por 22 euros. La segunda propuesta es el Menú degustación 'La Gastro' compuesto por: aperitivo, siete tapas gourmet de su cocina más creativa y un postre, por 34 euros.

Un coqueto bistró porcino para disfrutar del picoteo

Bistró porcino.

La Porcinería es el primer bistró porcino en Madrid, uno de los pocos lugares dedicados al cerdo de morro a rabo. Acaban de estrenar un espacio de barra para celebrar sus dos años en la calle Lagasca 103. En ella puedes encontrar una carta muy divertida llena de tapas ideales para celebrar este día como se merece en la que se puede encontrar la Croqueta de huevo y chistorra, el Saam de lomo de cerdo al estilo césar, la Alcachofa frita con velo de panceta o la Sopa de tomate con menta.

Además en esta propuesta también se puede encontrar algunos bocados un poco más contundentes como el Taco de pulled pork, la Hamburguesa 100% ibérico, rúcula y crema de queso de oveja curado y los Montados ibéricos de salchichón, jamón o chorizo. Un auténtico manjar para los amantes del cerdo.

Tapas canallas e internacionales

La Gastro Salvaje.

La Gastro Salvaje es el último concepto de Chema Soler junto a la chef Cynthia Pariente, que ofrece tapas creativas al más puro estilo callejero fusionando la gastronomía de México, Asia y España. Proponen platos donde se mezclan los sabores y texturas con una presentación inmejorable de colores que despiertan los cinco sentidos.

La comida callejera es el objetivo de Soler y Pariente en este nuevo concepto, pero siempre internacionalizando cada bocado que fusiona con la gastronomía de nuestro país. Así presenta para abrir boca al pedir la bebida un original Pan de gambas con Shichimi — condimento japonés hecho con una buena mezcla de especias —, entre las tapas más internacionales puedes encontrar: un Bao de cochinita pibil, una forma de unir Asia a través del pan al vapor con México y su famosa cochinita pibil, un clásico de los tacos mexicanos; las Tostaditas de tartar de salmón con kimchi o los Elotes (mazorca de maíz a la brasa), tan típicos de México.

Bocados viajeros de Asia o Latinoamérica con sello madrileño

Bocados viajeros.

Los hermanos Hernández no tienen barra en su casa de comidas, pero eso no les impide recibir a sus comensales siempre con una tapa al servirles la bebida. Ellos, como buenos madrileños, adoran las tapas y en su local no podían faltar. Como todo lo que preparan Sergio y Roberto, hasta este pequeño bocado ya te hace comenzar el viaje gastronómico que se vive en Latasia.

Pueden sorprenderte al llegar con un pani puri de la India en forma redonda que al introducirnos en la boca nos atrapa relleno de su ya clásica e imprescindible Ensaladilla rusa de atún marinado, camarones fritos y huevas de tobiko. Otro de los pequeños platos con los que deleitan al comensal son los Cueros de setas y encurtidos. Una teja de setas deshidratadas y parmesano que asombra estéticamente con las cabezas de setas shimeji encurtidas por encima, mahonesa de ají amarillo y brotes de cilantro. Hay que ir y viajar sin salir de Madrid.

Tapas con Estrella

Miguel Cobo.

¿Quién dice que en un restaurante con Estrella Michelín no se pueden degustar tapas? Desmentimos mitos. Si hacemos una escapada al corazón de Burgos nos encontraremos en la puerta de Cobo Vintage, el restaurante de Miguel Cobo que desde 2016 fue galardonado con una estrella.

Solo por su particular visión del clásico vermut llamado Vermut (Olas y olivas) bien se merece una visita. Además, degustar esta tapa es una forma original de viajar a Cantabria, la tierra natal del chef, en la que nos arrastra el sabor de la anchoa en salazón y lo reinterpreta con un vermut en forma sólida a modo de ola sobre la oliva. Esto es solo para abrir boca en Cobo. Merece la pena disfrutar de su carta o de alguno de sus menús degustación en los que se descubre la alta cocina del cocinero, pero siempre respetando el sabor del recetario tradicional renovado con técnica y pasión por el producto.

Un bocado de autor Slow Food

Casa Elena.

Es momento de deleitarse en las terrazas y no hay mejor maridaje que disfrutarlas al sol y con unas tapas. Puede ser aún mejor: con cocida de autor Slow Food. Así que os recomendamos escaparos cualquier fin de semana a Casa Elena —primer restaurante con certificado oficial Slow Food en el centro de la península — en Cabañas de La Sagra (Toledo) y degustar la cocina de Axel Smyth con productos de la zona, de km. 0. A tan solo 40 minutos de Madrid se puede desconectar, cambiar de aires y degustar un impresionante Montado de pringá de cocido. Para quienes no sois de carne, ahora que comienzan a salir los productos de la huerta en la zona no os podéis despedir sin probar su Caldo de tomate aliñado acompañado de un Tartar de gamba blanca y fermentados. Hemos oído varias veces a los comensales al probarlo decir que: "está para llorar de rico". Os chivamos un dato más: preguntad por César Martín, el dueño del restaurante, porque él os descubrirá el maridaje perfecto con vinos de la zona que seguramente no conocéis.