Así es Qsuite, el mejor asiento de clase business del mundo (que disfrutan los malagueños)

Paco Vega Madrid

Qatar Airways ha ganado cuatro prestigiosos premios en los Skytrax World Airline Awards 2019, incluido el galardón más alto, el de Mejor Aerolínea del Mundo, convirtiéndose en la única aerolínea de la historia en ganarlo cinco veces (en 2011, 2012, 2015, 2017 y 2019). Estos premios han sido bautizados como los Oscar de la aviación.

La aerolínea además ha sido nombrada Mejor Aerolínea en el Medio Oriente, por tercer año consecutivo, mientras que el galardón como Mejor Clase Business del Mundo es el cuarto año consecutivo que lo consigue. La compañía también mantiene el premio al Mejor Asiento de Clase Business por su patentada Qsuite, el producto con el que ha vencido a la fuerte competencia de todo el mundo.

El Ministro de Transportes y Comunicaciones, el Sr. Jassim Saif Ahmed Al-Sulaiti, que asistió a la ceremonia de los Premios Skytrax, dijo: "Este es un gran día para el estado de Qatar, y estoy encantado de haber estado aquí hoy para presenciar cómo se reconoce a Qatar Airways como la "Mejor Aerolínea del Año" por quinta vez".

Así es la Qsuite

Qsuite, patentada por Qatar Airways, se caracteriza por disponer por primera vez de una cama doble, pionera en la Clase Business, con paneles de privacidad que separan y permiten a los pasajeros de asientos contiguos crear su propia habitación. Los paneles regulables y los monitores de televisión móviles en el centro de los cuatro asientos permiten a amigos, compañeros o familiares viajar juntos y transformar el espacio en una suite privada, para poder trabajar, comer o socializarse. Estas nuevas características proporcionan la mejor experiencia de viaje personalizada, permitiendo al pasajero crear un ambiente privado y adecuado a sus necesidades.

Los pasajeros que viajen en Qsuite pueden disfrutar de la nueva línea de lujosos amenities kits creados por BRIC, la marca de viajes de lujo. Los kits incluyen diseños y contenidos creados para hombres y mujeres con productos naturales para el cuidado de la piel de Castello Monte Vibiano Vecchio. La gama incluye bálsamo labial, spray facial hidratante y crema hidratante antienvejecimiento. Calcetines, antifaz y tapones para los oídos completan el conjunto.

Qatar Airways presentó Qsuite en ITB Berlín en marzo de 2017 con un excepcional reconocimiento a nivel mundial, y ha establecido un nuevo estándar para viajes de lujo con este innovador producto.

Qatar Airways desde Málaga

Los Oscar de las aerolíneas

Qatar Airways ha anunciado que su galardonada experiencia en Clase Business, Qsuite, esta disponible en los vuelos de Málaga a partir del 1 de junio 2019. Este exclusivo asiento llega justo un año después de que se iniciaran las operaciones entre Málaga y Doha. La ruta estacional se reanudó el 29 de mayo de 2019 y se prolongará hasta el 29 de septiembre de 2019, y se incrementa a cinco vuelos por semana en un Boeing 777-200, lo que supone en un aumento del 85% de capacidad.

Los Premios Skytrax World Airline son independientes e imparciales, y fueron introducidos en 1999 para ofrecer un estudio de satisfacción del cliente que fuera verdaderamente global. Los viajeros de todo el mundo votan en la encuesta de satisfacción de pasajeros de aerolíneas más grande para decidir a los ganadores de estos premios. Estos premios son considerados por la prensa mundial como "los Oscar de la industria de la aviación".

Skytrax paga todos los gastos de la Encuesta y la Gala de los Premios. Las aerolíneas no pagan ninguna cuota de inscripción o entrada. La Gala de Premios y las presentaciones de premios son organizadas por Skytrax sin coste alguno. No hay tarifas por el uso de logotipos. Clientes de más de 100 nacionalidades participaron en la encuesta con 21,65 millones de respuestas válidas contabilizadas. Las respuestas de la encuesta fueron examinadas por Skytrax para identificar la información de IP y del usuario, evitando así encuestas duplicadas, sospechosas o no válidas para que fueran eliminadas. Se presentan más de 300 compañías aéreas.