24 horas en Tokio: el itinerario que recomienda Turismo de Japón

Paco Vega Madrid

La capital nipona es una ciudad viva en la que, además de visitar los principales atractivos turísticos como templos y parques, también se puede disfrutar de otros planes diferentes tanto culturales como de ocio. Por eso, Turismo de Tokio presenta nuevas actividades que se pueden realizar y que, si el viajero así lo desea, puede ocupar un día entero de entretenimiento y diversión.

Pasear por la mañana por las calles de Tokio es una fuente de inspiración tanto por los contrastes entre tradición y modernidad como por la amabilidad de su gente. Una vez ubicados en pleno corazón de Tokio, más concretamente en Ikebukuro, se observará un alto y moderno edificio, el Q Plaza Ikebukuro que abre sus puertas en julio.

Centro comercial Q plaza Ikebukuro

Es un centro comercial en el que a partir del cuarto piso alberga salas de cine con 2.500 asientos, 12 pantallas y sistemas de sonido de alta calidad donde disfrutar de los estrenos. Además, también cuenta con un cine IMAX, proyección cinematográfica creada por la compañía canadiense IMAX Corporation, de 18.9 metros de altura por 25.8 metros de ancho, que le convertirá en el más grande del país y el mejor lugar para disfrutar del cine, además de poseer pantallas que proporcionan una experiencia 4DX.

Después de descansar y degustar la deliciosa gastronomía japonesa para almorzar, no existe mejor plan que seguir con la visita turística, pero sobre ruedas. VIP View Tour es un recorrido que se lleva a cabo en autobús con apertura superior para que el viajero pueda contemplar todos los atractivos turísticos mientras recorre la ciudad. Cuenta con dos recorridos de unos 70 minutos: el primero de ellos, denominado Bay Course que comienza en la Estación de Tokio, y continúa a través del Puente del Arco Iris hasta Odaiba para terminar en Ginza; por otra parte, el recorrido City Course incluye el complejo Meiji Jingu Gaien, el barrio Roppongi y Hibiya Park.

Palacio Kanda Myojin

Asimismo, es impensable acabar el día sin empaparse de la cultura japonesa en su máximo esplendor mientras se cena. Esto es posible en el santuario Kanda Myojin por la celebración de su 1.300 aniversario que pone a disposición del visitante una serie de representaciones tradicionales en vivo y una rica cena con clásicos como shabu-shabu (una variación japonesa del hot pot) y sukiyaki (cocina al vapor tradicional), así como pescado fresco servido en platos que simulan a los tradicionales barcos donde se sirve el sashimi.

Para finalizar, alojarse en uno de los hoteles más recientes de la capital es posible gracias a la apertura de Cen Diversity Hotel & Café este verano, que se ubica en el barrio de Shinjuku. Se trata del primer hotel de Japón que tiene como premisa respetar a todas las personas, sin importar la raza, nacionalidad, religión y sexualidad. Además, cuenta con un total de 44 habitaciones, una cafetería con terraza y con unos originales diseños, y capacita y emplea a personas del colectivo LGTB+ de todos los lugares del mundo.