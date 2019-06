Dabiz Muñoz presenta su primera barra 'StreetXo by Magnum' en el Eurobuilgind Madrid

El hotel NH Collection Madrid Eurobuilding acogerá la primera barra exclusiva y temporal StreetXO by Magnum, que firmará Dabiz Muñoz. Se trata de una propuesta de street food evolucionada con dos tipos de hot-dogs viajeros XO, dos propuestas de coctelería líquida y acceso prioritario al nuevo helado MagnumXO, una creación del chef, nuevo embajador de la marca en España.

Ubicada en un espacio único del NH Collection Madrid Eurobuilding, la experiencia StreetXO by Magnum estará abierta al público general los días 20 y 21 de junio bajo reserva previa y en horario de 18.00h a 00.00h a través de turnos de 45 minutos.

Las reservas para la experiencia StreetXO by Magnum se gestionan a través de la web www.streetxo.com/magnum/ y tienen un coste de 20 euros por comensal, incluyendo hot-dog viajero XO, cóctel, agua y acceso prioritario a probar el nuevo helado MagnumXO.

Nuevo helado MagnumXO by Dabiz Muñoz, gratis y sin reserva

Tanto para los asistentes a StreetXO by Magnum como para todo el público en general, estará disponible de forma gratuita y en exclusiva en España el nuevo helado MagnumXO by Dabiz Muñoz, una creación única y personalizada del chef tres estrellas Michelin.

Presentado en Cannes el pasado 16 de mayo, MagnumXO by Dabiz Muñoz cuenta con una base de helado de vainilla Magnum y cobertura de chocolate ruby, conocido como el cuarto chocolate por su sabor único que aúna el dulzor de los frutos rotos y un punto final de amargor. La creación se completa con ingredientes como chili chipotle y frambuesa, que potencian la fusión de sabores, hilos finos de chocolate blanco, pétalos de rosa cristalizados, crujiente de lima e Ito Togarashi. MagnumXO by Dabiz Muñoz recrea la cocina rock and roll del chef.

"Innovar, crear, romper con lo establecido y ser únicos, diferentes, ese es el sello XO. La campaña de Magnum #NeverStopPlaying nos permite dar rienda suelta a nuestra imaginación haciendo lo que realmente nos gusta, cocinar y hacer que nuestros comensales descubran y disfruten del placer de nuestras creaciones, en este caso una propuesta de street food y nuestro MagnumXO by Dabiz Muñoz, una creación espectacular. Tener la oportunidad de inspirar a la gente a apostar por sí mismos y a vivir sin complejos a través de la gastronomía y de Magnum es el verdadero motor de esta colaboración", afirma Dabiz Muñoz.