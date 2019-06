Estos son los seis restaurantes españoles que están entre los 120 mejores del mundo

Yago Gantes Madrid

Como preámbulo de la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, The World's 50 Best Restaurants, la organización William Reed Business Media ha dado a conocer los restaurantes del tramo que va del puesto 51 al 120. Un ranking en el que que España ha situado a seis restaurantes: Enigma, Diverxo, Martín Berasategui, Quique Dacosta, Arzak y el Aponiente de Ángel León, que se estrena este año en la lista.

El próximo 25 de junio se celebra en Singapur la gala The world's 50 best restaurants, que dará a conocer la parte alta del top. Una lista que tradicionalmente tiene sabor español en su parta más alta. Tanto elBulli, de Ferran Adrià, como El Celler de Can Roca, de la familia Roca, consiguieron la primera posición. Lo cierto, en la lista del año pasado, el Celler quedó en segunda posición. Un puesto que no podrá repetir porque este año la organización ha decidido incluir a los ganadores de ediciones pasadas en una especie de salón de la fama.

Los restaurantes Mugaritz de San Sebastian, puesto noveno en 2018, el Asador Etxebarri de Atxondo, puesto décimo en 2018, el Disfrutar de Barcelona, puesto decimoctavo en 2018, el Tickets de Barcelona, puesto trigésimo segundo de 2018, el Azurmendi de Larrabetzu, puesto cuadragésimo tercero de 2018, son los restaurantes españoles mejor posicionados para obtener los mejores resultados de la lista de 2019.

Qué dice la organización de cada restaurante español

Arzak (53º): un icono de San Sebastián que se remonta a 1897, cuando los bisabuelos de Elena Arzak construyeron la casa que su padre Juan Mari transformó en uno de los restaurantes más avanzados de España. Ahora a la cabeza, Elena continúa el legado de su padre, mientras que constantemente impulsa nuevas creaciones y quita elementos para un enfoque más moderno.

Diverxo (75º): el buque insignia de Dabiz Muñoz es mucho más un espectáculo que un restaurante. Descrito como "un viaje a través del mundo hedonista, codicioso y creativo" del chef, es un viaje lúdico y teatral para experimentar la imaginación ilimitada de Muñoz.

Quique Dacosta (81º): el chef es conocido por sus constantes restricciones y reinvención. Es un abanderado del movimiento modernista de España y un maestro de la cocina emocional en su buque insignia del Mediterráneo. Su última creación es Self Portraits, un menú de temporada que utiliza productos icónicos y menos conocidos que se entiende como un retrato de Dacosta, su equipo e incluso el comensal.

Enigma (82º): dentro de un laberinto diseñado para dar un aire de misterio, a los comensales se les sirve una degustación centrada en mariscos.

Martín Berasategui (87º): su degustación de 15 platos es un viaje a través de productos de temporada, con panes caseros, milhojas de anguila ahumada y ensalada de médula ósea. También hay una opción a la carta.

Aponiente (94º), el nuevo español de la lista

El chef Ángel León, galardonado con tres estrellas Michelin en Aponiente (Cádiz, España), entra por primera vez con el puesto 94 en el ranking de restaurantes The World's 50 Best Restaurants. Entre los pilares de la propuesta de Aponiente se encuentra la sostenibilidad y la búsqueda de una cocina marina diferente. La investigación sobre la luz, el uso del plancton para la gastronomía, los embutidos marinos usando especies hasta entonces descartadas por el comercio pesquero y la reciente investigación sobre la sal son algunos de los trabajos en técnicas y creatividad desarrollados en Aponiente.

Aponiente destaca por ofrecer una gastronomía cuya base es la reinterpretación de la cocina marinera en el siglo XXI, una investigación sobre el mar y su despensa cuya labor ha sido reconocida por The World's 50 Best. Aponiente es el primer restaurante de Andalucía que entra en el reconocido listado mundial y se coloca entre los 13 restaurantes españoles mejores del mundo según la lista The World's 50 Best Restaurants.

Qué dice la organización: Aponiente es el espacio de Ángel León para reinterpretar la cocina del mar del siglo XXI con la máxima atención a la sostenibilidad. A través de sus menús Calm Sea y Groundswell, sirve una completa degustación de mariscos desde el percebe, cangrejo o anguila.

La lista completa

51º Reale, Castel di Sangro, italia

52º Mikla, Estambul, Turquía

53º Arzak, San Sebastián, España (baja desde la posición 31 de 2018)

54º D.O.M, São Paulo, Brasil

55º Maeemo, Oslo, Noruega

56º Relae, Copenhague

57º Nobelhart & Schmutzig, Berlín, Alemania

58º Sud 777, Ciudad de México, México

59º Burnt ends, Singapure

60º Indian accent, Nueva Delhi, India

61º Uliassi, Senigallia, Italia

62º Nihonryori Ryugin, Tokio, Japón

63º Florilège, Tokio, Japón

64º The Ledbury, Londres, Gran Bretaña

65º Selfie, Moscow, Rusia

66º Core by Clare Smyth, Londres, Gran Bretaña

67º Astrid y Gaston, Lima, Perú

68º Fäviken, Järpen, Suecia

69º Nahm, Bangkok, Tailandia

70º Saison, San francisco, EEUU

71º Singlethread, Healdsburg,EEUU

72º Aqua, Wolfsburg, Alemania

73º Maní, São paulo, Brasil

74º Lasai, Río de Janeiro, Brasil

75º Diverxo, Madrid, España

76º Momofuku ko, Nueva York, EEUU

77º Chef's table at brooklyn fare, Nueva York, EEUU

78º Lido 84, Gardone Riviera, Italia

79º Mingles, Seul, Korea

80º Estela, Nueva York, EEUU

81º Quique Dacosta, Denia, España

82º Enigma, Barcelona, España

83º Dinner by heston blumenthal, Londres, Gran Bretaña

84º Attica, Melbourne, Australia

85º Amass, Copenhage, Dinamarca

86º Tegui, Buenos aires, Argentina

87º Martin Berasategui, Lasarte-oria, España

88º Lung king heen, Hong Kong, China

89º 108, Copenhage, Dinamarca

90º Alo, Toronto, Canadá

91º Sushi Saito, Tokio, Japón

92º Harvest, St. Petersburg, Rusia

93º La Cime, Osaka, Japón

94º Aponiente, El puerto de Santa María, España

95º Gaa, Bangkok, Tailandia

96º Belon, Hong Kong, China

97º Vendôme, Bergisch Gladbach, Alemania

98º Anne-Sophie Pic, Valence, Francia

99º The Jane, Antwerp, Bélgica

100º Oteque, Río de Janeiro, Brasil

101º Brae, Birregurra, Australia

102º Amber, Hong Kong, China

103º Jade Dragon, Macao, China

104º Cococo, St. Petersburg, Rusia

105º Kadeau, Copenhage,Dinamarca

106º Restaurant David Toutain, París, Francia

107º Il Ristorante Luca Fantin, Tokio, Japón

108º L'Astrance, París, Francia

109º Alcalde Guadalajara, México

110º Neolokal, Estambul, Turquía

111º Chambre Séparée, Ghent,Bélgica

112º St John, Londres, Gran Bretaña

113º Vea, Hong Kong, China

114º La Colombe, Ciudad del Cabo, Sudáfrica

115º Per se, Nueva Yor, Estados Unidos, usa

116º St. Hubertus, San Cassiano, Italia

117º Epicure, París, Francia

118º Ernst, Berlín, Alemania

119 Atomix, Nueva York, EEUU

120º Sugalabo, Tokio, Japón