Siete consejos para cuidar el planeta desde casa

Nuestro planeta necesita ayuda. Todas las acciones que se lleven a cabo para poner nuestro granito de arena y colaborar con el cuidado y la protección del medio ambiente, son tan necesarias como urgentes. En este sentido, desde casa también tenemos algo que hacer, pues modificando algunos de los actos más cotidianos de la manera más insignificante, contribuimos al cambio. Así, Grundig, principal fabricante europeo de electrodomésticos para el hogar, presenta las claves para hacer frente al cambio climático desde casa en línea con su campaña #RespectEarth, centrada en la ecoinnovación y la eficiencia energética.

1 Electrodomésticos de bajo consumo: Un buen consejo para ahorrar al máximo el consumo de electricidad es contar con aparatos electrodomésticos sostenibles que aseguren a los consumidores el uso eficiente de la energía.

2 Eficiencia en la cocina: Algo tan cotidiano como cocinar también puede convertirse en perjudicial para el medio ambiente. Para ahorrar tiempo y energía cuando se utiliza el horno, es fundamental que se abra lo menos posible, ya que cada vez que se abre la puerta, la temperatura baja unos 20 grados y, por tanto, tiene que consumir más energía para recuperarla.

3 Reducción en el consumo de agua: Hay un claro aumento del consumo irracional de agua en nuestra sociedad y, es por ello, que se debe promover el uso concienciado de este recurso basándose en el ahorro, la eficiencia y la reutilización.

4 Aparatos de calefacción y aire acondicionado: Hacer un uso responsable de los equipos de refrigeración o calefacción en el hogar es clave, tanto en invierno como en verano. El aire acondicionado ya es capaz de refrescar programándolo a 25 grados, así como la calefacción caldea una estancia a 21 grados.

5 Apagar los electrodomésticos: Es importante apagar los equipos que no son necesarios durante la noche. El modo "stand by" que suele indicar la luz roja no es suficiente, ya que no significa que el aparato esté desconectado. Una buena idea es usar regletas con interruptor, porque sólo con apagarlo se desconectarán todos los aparatos y se evitará el consumo residual, como por ejemplo de televisores, equipos de música o del router del Wi-Fi.

6 Utilizar de forma responsable la luz: La luz solar es un recurso que tiende a desaprovecharse y sustituirse por la que producen las bombillas, pero hay una serie de trucos con los que mantener la vivienda viva y sin abusar de la luminaria. La máxima es aprovechar todo lo que se pueda la luz natural subiendo las persianas, corriendo las cortinas y eligiendo colores claros para pintar las paredes. Otro consejo es cambiar las bombillas de la vivienda por unas de bajo consumo o LED, a medio plazo esta medida reporta beneficios tanto en la factura de la luz como en el medio ambiente. Estas cuentan con una vida útil ocho veces superior a las normales y pueden suponer un ahorro de 100€ al año de media, ya que consumen un 80% menos de energía.

7 Reciclar, reutilizar, reducir: Hoy en día se generan y consumen una gran cantidad de envases de vidrio y plástico, por este motivo, es importante reciclar y separar la basura, puesto que ayuda a reducir el consumo de energía y, por lo tanto, las emisiones de gases.