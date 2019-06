Emilio Aragón: "Antonio García Ferreras ha hecho un trabajo espléndido y muy difícil"

Yago Gantes Madrid

Emilio Aragón ha sido galardonado con el Premio A Toda una Vida Profesional José Manuel Martínez, uno de los reconocimientos de los Premios Sociales de la Fundación Mapfre, que entregó esta semana. Esta distinción ha buscado reconocer el compromiso con la sociedad, tanto en su carrera profesional como al margen de ella, del creativo y empresario audiovisual, que también es vicepresidente de Acción contra el Hambre. Un equipo de elEconomista.es ha compartido una conversación con el premiado a raíz de este premio.

¿Cómo ha recibido este premio?

Honestamente te digo que me emocionó mucho, y sobre todo, pienso en la gran familia de Acción contra el Hambre. Porque me lo dan a mi, pero se lo están dando a ellos. Gente con la que llevo colaborando desde hace casi 20 años, que son únicos. Y me alegro muchísimo por ellos. Sobre todo para dar visibilidad a un problema que se llama hambre que no siempre está tan visible entre tanta noticia.

Este es un premio que reconoce toda su carrera, una gran trayectoria profesional que todavía no ha terminado. ¿Cuéntenos un poco sobre el disco que acaba de sacar, 'Bebo San Juan'?

Lo del disco ha sido una carambola, no es algo que haya querido sacar. Era un regalo que quise hacer a mi madre y a mi mujer y de repente lo empezamos a escuchar, gustó y entonces decidí parar, volver a entrar en el estudio y acabarlo bien. De hecho, el nombre del disco, Bebo San Juan, es mi alter ego: mis nietos me llaman Bebo y San Juan, porque son de Puerto Rico.

Además de la música, el circo también ha estado muy presente en los último años. ¿Cómo ha sido la experiencia 'Circlassica'? ¿El circo sigue siento importante en su vida?

Son generaciones, mi familia, tanto en circo como en teatro, estamos hablando de finales del siglo XVIII, está en mis venas. Además, para mí, todo lo que sea sentar en una butaca a toda la familia es un reto. Por ejemplo, en este último Circlassica que me invitaron a participar, el ejercicio era: vamos a hacer algo que de verdad guste a padres, abuelos y niños, y sin noñerías. Fue un viaje emocional precioso y me lo pasé muy bien. Y oye, han pasado más de 200.000 personas a ver el espectáculo.

Y en el género audiovisual, ¿hay nuevos proyectos?

Pues hace dos meses y pico terminé el guion de la tercera película, que si todo va bien, en abril y mayo del año que viene, podemos estar rodando. Sería la tercera película, y las terceras películas son una declaración de intenciones. En las primera tienes toda la libertad de hacer lo que quieras, en las segundas casi siempre te pasas de frenada. Y en la tercera es lo que quieres contar.

¿Y en televisión?

Aunque en los últimos años me he estado dedicando más a la ficción, estoy negociando una serie, puedo decir que estamos en protofase y que va a ser un thriller. Me divertí mucho con Pulsaciones, para Antena 3. Y era un género que todavía no había tocado y me apetece mucho seguir esa línea. El momento de la comedia ya llegará, pero de momento thriller.

¿Ha cambiado mucho la televisión desde la época de 'Médico de Familia'?

No, yo creo que no ha cambiado. Curiosamente es como cíclico. Cuando salió el cine, la gente de teatro se pensó que nadie volvería al teatro. Lo mismo con la televisión, se empezó a decir que la gente se quedaría en casa a ver cine. Y ahora, también se está diciendo que va a desaparecer la televisión generalista, pero yo creo que seguirá, con otra oferta, pero seguirá. Es que no ha cambiado mucho, los miedos son más del empresario.

Lo que sí ha cambiado mucho desde su nacimiento es La Sexta, televisión de la que usted fue presidente honorífico. ¿Cómo valora ese cambio?

Mi presidencia fue porque era el mayor de todos. Yo creo que el trabajo de un canal como La Sexta era encontrar un nicho, y yo creo que lo ha encontrado de una manera maravillosa. Tienes ahí a profesionales como Antonio García Ferreras que ha hecho un trabajo espléndido y muy difícil. A toro pasado es muy fácil decir cosas, pero han hecho un viaje muy interesante, con muchísimo trabajo. Además, yo creo que ahora ya está bastante claro lo que es La Sexta, Cuatro o Antena 3. Ahora, es el turno de los directores de programación e ir arañando audiencias.

¿Y que opinión le generan nuevas plataformas como Netflix?

Todavía no ha terminado y ahora tenemos otro actor en juego que es Apple. Y eso que aquí no han llegado todas las que hay en EE.UU. Esto es algo que, supongo, por sentido común, llegarán a aglutinarse. Yo creo que es una buena noticia tanto para el espectador como los productores y creadores. Hay gente con mucho talento. Estamos viviendo un momento muy bueno.

Hemos hablado de música, cine, circo o televisión, ¿con qué se queda? ¿Cómo se define como profesional?

Yo creo que soy un contador de historias, cuentas historias con una canción, con una serie, con una película, con un libro de relatos Me considero un contador de historias con la suerte de hacerlo en distintas disciplinas. He podido hacer teatro, radio Todos tenemos una historia que contar. Si me obligas, te digo que soy músico, es lo que estudié.