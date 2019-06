Así es el plato más saludable del verano: 'salmón buddha bowl' by Paula Ordovás

Con la inminente llegada del verano, apetecen recetas sanas, nutritivas y fresquitas que ayuden a combatir el calor y a conservar la línea. ¿Y quién sabe más de comida healthy que Paula Ordovás, la influencer española que arrasa en las redes sociales con su blog Mypeeptoes.com? Así que, de cara al inicio de la "operación bikini" Deliveroo, la empresa de comida a domicilio de calidad, ha colaborado con Paula para lanzar el plato especial a través del restaurante partner Greek & Shop en Editions. El 'Salmón Buddha bowl' by Paula Ordovás, que estará disponible a partir de hoy.

Fiel a su estilo basado en reinventar platos saludables dándoles un toque actual, Paula Ordovás propone una receta con verduras y salmón con rúcula, quinoa y todo lo necesario para disfrutar de una sabrosa y saludable comida o cena de verano. La receta estará disponible en exclusiva en Deliveroo Editions, las cocinas propias de Deliveroo.

La receta

A pesar de ser un plato nutritivamente muy completo, otro de sus puntos fuertes es que su elaboración es muy fácil. Para preparar el 'Salmón Buddha bowl, primero necesitarás hacerte con los siguientes ingredientes:

- 1 calabacín grande (o 2 pequeños) cortado en cuartos de luna

- 1 pimiento rojo, sin corazón y cortado en cubitos

- 1 pimiento amarillo, sin corazón y cortado en cubitos

- ½ paquete de espárragos, cortados en trozos

- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, dividido

- 2 filetes de salmón

- Sal y pimienta

- 2 tazas de rúcula y espinaca (en combo)

- Limón

- Mezcla de coliflor morada y blanca

- Almendra cruda (laminada o sin laminar)

- Sésamo

- Aceite de oliva virgen extra

- Quinoa

- Albahaca fresca

Todas las verduras se deben hornear previamente y después añadir el salmón para que se hornee en el último momento. Las verduras permanecerán en el horno 10 minutos en solitario y otros 10 más acompañados del salmón. Después, se mezcla la quinoa cocida con perejil picado y se cubre con la espinaca y la rúcula. Finalmente, hay que rociarlo todo con un poco de AOVE y un chorrito de limón y sazonar con almendra laminada, sésamo y albahaca fresca.

"Me parece una receta muy top para los días de verano en los que queremos alejarnos de la típica ensalada, pero nos apetece comer algo sano y equilibrado. Las verduras me encanta hacerlas al horno porque así asimilamos mejor los nutrientes y son más digestivas y el salmón no podía faltar por su altísimo contenido de proteínas", comenta Paula Ordovás.