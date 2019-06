La lista de los ganadores a los Premios a los Mejores Perfumes del año

Paco Vega Madrid

Un nutrido grupo de autoridades, personalidades, VIPs y representantes de las principales compañías del mundo del perfume, así como de la distribución, se reunieron ayer para conocer y celebrar los Premios de la Academia del Perfume a los mejores perfumes del año, los ya aclamados 'Óscar del Perfume'. Entre los invitados, asistieron caras conocidas del mundo de la cultura, el cine y la sociedad como Lorenzo Caprile, Pepe Leal, Antonio Najarro, Miriam Ungría, Ramón Freixa, Xandra Falcó, Ruth Gabriel, Rubén Sanz, Belinda

Washington, Sandra Cervera, Clara Alvarado, Bore Buika, Sara Vidorreta, Cinta Ramírez, María de Nati, Lisi Linder, Boris Izaguirre, Jesús Mª Montes-Fernández, Juan Luna, Mamen Sanchez, Edgar Martín, Anna Ponsa, Cup of Couple y Ramiro Jofre, entre otros, con la presencia Narciso Mercé, Director del Auditorio Nacional.

Ganadores de los Premios Academia del Perfume 2019

Premio a Mejor Campaña de Perfume Masculino: 1 Million de Paco Rabanne

Premio a Mejor Campaña de Perfume Femenino: The Only One de Dolce & Gabbana

Premio a Mejor Diseño de Perfume Masculino: Riflesso de Trussardi

Premio a Mejor Diseño de Perfume Femenino: Chloé Nomade EDP de Chloé

Premio en la categoría de Sostenibilidad e Innovación: Grupo Nacional de Aceites Esenciales de UNE

Premio a Mejor Perfume Masculino en la Categoría Lifestyle: Colors Man de Benetton

El Premio a Mejor Perfume Femenino en la Categoría Lifestyle: Aguas de Victorio & Lucchino

El Premio a Mejor Perfume Masculino en la Categoría Niche: Jazz Club de Maison Margiela.

El Premio a Mejor Perfume Femenino en la Categoría Niche: Constance de Penhaligon's.

Mención Especial a Mejor Perfume de Autor Masculino: Café del Mar de Ramón Monegal.

La Mención Especial a Mejor Perfume de Autor Femenino: Bo-Bo de Carner.

Premio a Mejor Perfume Clásico Masculino: Acqua Di Giò de Giorgio Armani.

El Premio a Mejor Perfume Clásico Femenino: L' Eau D' Issey a Issey Miyake.

El Premio a Mejor Perfume Masculino del año: Eau de Parfum Y de Yves Saint Laurent.

El Mejor Perfume Femenino del año en la categoría Lujo: L' Interdit de Givenchy.