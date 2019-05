Willy Bárcenas: "Todo lo que he conseguido ha sido por mí mismo"

Guillermo Bárcenas, más conocido como Willy, se licenció en Administración y Dirección de Empresas antes de comenzar su camino como cantante. Con tres discos a su espalda, el vocalista echa la vista atrás y confiesa que no se arrepiente de haberse lanzado de cabeza al complicado mundo de la música.

¿Se ha sentido un privilegiado en la vida?

Pienso que lo que tengo a día de hoy me lo he ganado yo, me lo he trabajado yo, nadie me ha regalado nada. Que tuve una infancia maravillosa y con lujos, viajes... sí, es verdad, pero lo que tengo ahora, lo tengo por mí. He tenido la suerte de que la vida me ponga esta oportunidad y la he sabido aprovechar.

¿Su familia le apoyó cuando decidió lanzarse a la música?

Sí, me apoyó completamente. Además, tampoco había mucho por donde tirar. Yo trabaja como monitor y era eso o la música. En ningún momento les ha disgustado la idea, les da miedo este mundo, pero están orgullosos de que me vaya bien.

¿Recomendaría a gente de su edad que hiciera lo mismo que usted?

Sin duda. Lo que recomendaría a la gente de mi edad es que hicieran lo que les apetece hacer. Y no es la típica frase. Si no lo intentas ni si quiera, vas a estar resignado toda la vida. Yo les diría que se dejen llevar, que hagan lo que les haga sentir, y si le gusta algo que la gente dice que solo triunfan dos, podrían ser ellos. Que lo intenten.

¿Cómo fue la experiencia en Chile?

Ahí compuse todo el disco de Taburete. Era una época en la que escribía muchas canciones, olvidadas en principio hasta que se las enseñé al compañero con el que empecé el grupo y me dijo que eran buenas para sacarlas. La semilla de Taburete nace en Chile.

¿En qué se inspira para escribir las canciones?

Me inspiro en lo que me pasa en el día a día. En periodos tristes se compone mucho más que en periodos alegres, pero siempre que me pasa algo importante lo primero que hago es coger la guitarra y hacer una canción.

¿Cómo es el momento de creación de las canciones?

Hasta ahora las he compuesto yo todas, a excepción de Sirenas, que la hicimos Anchón y yo, y Entre tus piernas, que también es de Anchón. Siempre me ha gustado componer solo y me ha costado más componer con otras personas. Me gusta hacerlo en casa y, una vez que tengo hecha la estructura, la llevo al local y entre todos vemos hacia dónde la podemos llevar.

¿Qué canciones son las que generan los momentos más especiales en el escenario?

Desde el principio hasta el final, la gente canta todas las canciones. Es una cosa espectacular que te lo hace muy fácil. Pero hay un punto en el concierto, a partir de Walter Palmeras, que es de las últimas ocho canciones y las más conocidas, que se convierte en la fiesta final.

El sambenito que arrastran de ser un grupo de pijos, ¿fue cierto alguna vez?

En el inicio, sí que pudo ser, porque éramos un grupo de 'gente de Madrid', por lo que el origen sí que pudo estar un poco ahí. Pero creo que ya he roto todas las barreras y Taburete ya no es un grupo destinado a ningún tipo de tribu social, es para todos. Cada poco tiempo, quitamos una etiqueta.

¿Cree que musicalmente han evolucionado?

Tocamos en directo mucho mejor, eramos indudablemente malos. La mejora tenía que llegar. Yo me pongo los conciertos grabados al día siguiente y veo que sonamos muy bien, hemos mejorado muchísimo. La llegada de Patxi, nuestro trompetista, también nos ayudó mucho. Creo que los tres discos mantienen una esencia, pero en este último hemos pasado a un rollo más acústico, con más arreglos, más instrumentos, y en letras creo que voy mejorando también.

¿Cómo plantean esta gira?

Es más corta que las anteriores, porque normalmente íbamos a más ciudades, a sitios más pequeños, y hacíamos dos o tres conciertos por semana. Esta vez hemos querido concentrar al público por zonas, por comunidades autónomas, e ir a recintos más grandes. En esa parte, esta gira es más ambiciosa y también nos permite descansar más. Menos conciertos de más aforo, y en verano sí habrá algún festival.