Carlos Montesinos: "Utilizamos algo inventado para solucionar un problema nuevo"

Eso de que la necesidad agudiza el ingenio ha sido pocas veces más real que en el caso del valenciano Carlos Montesinos (Valencia, 1993), un joven de 24 años graduado en ADE que, tras encontrarse con varios problemas a la hora de buscar vuelos, ideó Airhopping, un buscador de viajes multidestino que ha desarrollado de la mano de su socio e ingeniero informático, Gonzalo Ortega (Valencia, 1994). Ahora, tres años después de su nacimiento, la empresa de los jóvenes emprendedores factura 1,6 millones y ha contado con la inversión de los Angels Capital de Juan Roig, el dueño de Mercadona, para su última ronda de financiación.

¿Cómo nace la idea de Airhopping?

Nace por una necesidad personal, en la cual yo quería organizar un viaje de fin de carrera y veía que era muy complicado. Yo había descubierto un sistema de vuelos ocultos, una técnica para encontrar vuelos muy baratos e ir a muchos sitios: me di cuenta de que cuando buscas un vuelo de ida y vuelta, por ejemplo, a París, puedes intentar cambiar el vuelo de vuelta y buscar un vuelo desde París a otra ciudad, y en total estás pagando menos y ves dos ciudades. Vi que era un sistema muy difícil de hacer a mano, que la idea podía ser muy buena, pero tenías que estar muchas horas viendo qué ciudades se podían enlazar, en qué orden, los precios... Entonces, la idea era crear un buscador de vuelos que organizara esta información y que te recomendara ciudades que añadir a tu viaje de forma gratuita o con muy poco dinero. O, incluso, añadir un destino que restara dinero al precio que tú tenías mirado para un ida y vuelta. Fue entonces cuando Gonzalo y yo nos pusimos en contacto y comenzamos el proyecto, que coincidió justo con nuestro último año de carrera.

¿Cómo dio con esta fórmula? ¿Un trabajo de prueba y error?

Fue haciendo muchas pruebas, no es que se me iluminara la mente ni nada así. En un viaje que hice anteriomente, en el que iba a dos destinos, comencé a probar muchas combinaciones, y ahí me empecé a dar cuenta. No fue hasta bastantes pruebas después cuando me di cuenta de que podía tener sentido hacer algo que lo automatizara y que en 10 segundos pudiera rastrear todas las opciones del mundo.

¿Cómo fue la fase de desarrollo del proyecto?

Nosotros no habíamos trabajado nunca más allá de algunas prácticas, por lo que no teníamos ni idea de nada. Empezamos de cero a ver de dónde podíamos sacar la información de los vuelos, si esto tenía sentido, porque nadie lo había hecho y parecía al principio que era algo que nadie podía hacer. Entonces, estuvimos un año dándole vueltas hasta que lo perfeccionamos. Muy pronto empezamos a ver resultados, pero para que lo pudiese usar cualquier persona y fuera muy fácil, estuvimos trabajando mucho. En algorítmica siempre se utilizan cosas que ya existen aplicadas a nuevos problemas. Nosotros utilizamos algo que ya existía, pero lo hacemos para resolver algo para lo que nadie lo había usado, porque en el tema de vuelos nadie le había prestado demasiada atención. En otras webs, la opción multidestino es que el usuario decide dónde y cuándo quiere ir, actúan como un buscador de lo que tú le dices, y Airhopping es justo el caso contrario. Es para una persona que diga: "No sé qué es más barato, me da igual, yo quiero viajar lo máximo posible", e intentamos introducirle los destinos que puede añadir con el mínimo precio.

Gonzalo Ortega y Carlos Montesinos, fundadores de Airhopping.

¿Qué servicios cubre?

Somos conscientes de que al ser un "viaje especial", tiene necesidades especiales, y las intentamos cubrir todas. La más evidente es perder un vuelo, por retraso o cancelación. En ese caso, tenemos un seguro propio que cubriría conseguirte el transporte para poder llegar al siguiente destino de forma gratuita. Otra de las cosas que cubrirmos es el tema de los billetes y el checkin. Hacemos un formulario único y automatizamos este proceso para todos los vuelos, los billetes te llegan directamente a la app, sin tener que hacer nada.

¿Qué destinos comprende el buscador?

Un total de 50 destinos, entre Europa y Norteamerica. La idea es ampliarlo a destinos de Asia en los próximos meses y hacerlo más flexible tanto en orígenes como en destinos.

¿Con que inversión empezaron?

Empezamos con 3.000 euros para formarnos como sociedad, nada más. Luego contamos con el apoyo de la Lanzadera de Edem, la universidad donde yo estudiaba y en noviembre de 2018, Juan Roig decidió invertir en nuestro proyecto con su sociedad de Angels Capital y culminó así la última fase del ciclo de emprendimiento.

¿Qué facturación consiguieron en el último año?

Hemos cerrado 2018 con 1,6 millones, un 140 por ciento más que el año anterior, porque en 2017 ingresamos 700.000 euros.

¿Se plantean vender el proyecto?

No lo hemos pensado aún, ahora nuestro pensamiento está en dar el mejor servicio y conseguir mejorar muchísimo el producto, así que ya veremos.

¿Cuál es el próximo objetivo de Air-hopping?

Ofrecer viajes a Asia y enfocarnos a que la gente pueda viajar a más destinos. Creemos que hay un margen de mejora brutal, que la mayoría de la gente que viaja hoy en día, lo hace con ida y vuelta sin saber que podría añadir otro destino prácticamente gratis, y lo que nos gustaría es poder llegar a toda esta gente para que conozcan esta oportunidad.