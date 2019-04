¿No sabe qué regalar a su madre? He aquí una lista de propuestas culturales

Aunque el Día de la Madre es, más bien, todos los días, nunca está de más dedicar una fecha concreta para agradecer de alguna manera tanto amor, cariño y dedicación. Pero, ante el comúnmente escuchado "no sé qué regalarle porque ya tiene de todo", el problema es el de todos los años, ¿qué puedo regalar que le sorprenda?. Como posible solución, qué mejor que una lista de propuestas culturales donde el teatro, la música y el cine pueden convertirse en la opción acertada para, además de sorprender a tu madre, poder disfrutar del regalo juntas.

En este sentido, desde entradas.com han realizado una selección de eventos y espectáculos perfectos para dar en el clavo: conciertos, musicales, obras de teatro...más de 100 propuestas para acertar en un día tan especial.

Además, se ha puesto en marcha un concurso en redes sociales con motivo del Día de la Madre en el que los participantes podrán ganar 100 euros en entradas. Los usuarios solo tienen que compartir una foto con las entradas del espectáculo que le van a regalar a sus madres usando el hashtag #LlenaloConEntradas.

Espectáculos para todos los gustos

TEATRO

El amor está en el aire: Diez sketches y diez canciones articulan este directo espectáculo en clave de comedia mordaz, que indaga en las relaciones de pareja. El amor, el desamor y sus aledaños: la pareja, el matrimonio, el sexo, la infidelidad, ladependencia, la renuncia, las mentiras, el desengaño, el olvido.

Burundanga: Berta, una joven estudiante, está embarazada de Manel, su novio, pero todavía no se ha atrevido a decírselo. Silvia, su compañera de piso, le ofrece la solución: Burundanga. Berta le da la droga a su novio y descubre otra verdad mucho más inesperada que hace estallar un enredo de consecuencias imprevisibles.

La vuelta de Nora: Aitana Sánchez-Gijón se sube de nuevo a las tablas con la última sensación de Broadway. Después de abandonar su casa, a su marido, sus hijos y su niñera, la protagonista de Casa de Muñecas se ha convertido en una exitosa escritora feminista. La razón de su vuelta es formalizar los papeles de divorcio, para lo que necesita la firma de su ex marido, Torvald.

MUSICALES

Anastasia, el Musical: Un espectáculo musical inspirador y emocionante que narra laapasionante aventura de la hija pequeña de los Romanov que, según la leyenda, escapóde la revolución bolchevique y viajó de San Petersburgo hasta París, para encontrar allí su verdadera identidad, y convertirse en la dueña de su destino.

Ghost: Por fin podemos disfrutar sobre las tablas de un teatro de la historia de amor que triunfó en los cines en 1990: GHOST, más allá del amor. Tras su estreno en Broadway y en Londres, llega a Madrid el musical de la exitosa película protagonizada por Patrick Swayze, Demi Moore y Whoopi Goldberg.

West Side Story: Un musical estadounidense basado en la obra de Romeo y Julieta deWilliam Shakespeare que narra una historia de amor en la ciudad de Nueva York a mediados de los años cincuenta. Sin duda alguna, una obra que conmoverá a tu madrecon su trama romántica y con canciones míticas como A boy like that, I fell pretty o Something's coming.

ESTRENOS DE CINE

La pequeña Suiza: Esta comedia española narra las peripecias de los habitantes de un imaginario pueblo castellano enclavado en el centro del País Vasco llamado Tellería, quedesea, tras 700 años de historia, pasar a ser parte del territorio vasco. Tras la negativadel gobierno, un curioso hallazgo en el santuario del pueblo originará que los osados habitantes de Tellería pidan su anexión, nada menos que a uno de los países más ricosdel mundo: Suiza

Gloria Bell: el ganador del Oscar Sebastián Lelio estrena la versión estadounidense deGloria, el drama que le consolidó como una de las grandes nuevas voces del cinelatinoamericano. Una espectacular Julianne Moore hereda un papel irresistible: Gloria, una mujer divorciada que ya ha pasado los 50 hace y que reivindica su lugar en el mundo a base de bailes y canciones pop.

D) LOS MEJORES CONCIERTOS

Noches del botánico: Los conciertos de las Noches del Botánico vuelven con un cartel espectacular y ecléctico que afianzará la cita en el panorama musical estival. Uno de los planes más recomendados que hacer en Madrid en verano.

The World of Hans Zimmer: Autor de bandas sonoras míticas como Gladiator, Origen, Piratas del Caribe o El Rey León, el músico Hans Zimmer es sin duda uno de los más conocidos e influyentes compositores de nuestro tiempo. Tu madredisfrutará rememorando escenas míticas del panorama cinematográfico.

Bryan Adams: Con una carrera que abarca más de cuatro décadas de éxitos y una marca exclusiva que define a la perfección su estilo en el rock'n'roll, el icono canadiense, Bryan Adams, anuncia nueva gira para 2019, 'Shine A Light Tour'. El plan perfecto para que tu padre disfrute cantando grandes éxitos de todos los tiempos como '(Everything I Do) I Do It For You'.