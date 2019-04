El whisky Macallan, un preciado objeto para coleccionistas de arte

Paco Vega Madrid

Un estudio reciente sobre la inversión de las grandes fortunas revela que a pesar de que la compra de inmuebles sigue liderando el ranking, el dinero de los millonarios se destina también a otras compras de alto nivel. Las monedas, el vino o los cuadros son los grandes elegidos y ahora el whisky irrumpe con fuerza en esta tabla de arte de lujo que se disputan los que más poder adquisitivo tienen.

En 2018 se vendieron dos botellas de whisky de The Macallan por 1,2 millones de euros, ahora, esta firma, ha lanzado una nueva obra de arte. Se trata de 'The Macallan Genesis 72 Y.O.', un whisky de la Segunda Guerra Mundial que se presenta en un decantador y estuche elaborado por la marca parisina Casa Lalique y que tiene un valor de 60.000 dólares, alrededor de 53.000 euros.

<p><p>

Así es The Macallan Genesis 72 YO en cristal de Lalique

Las puertas de El Prado se cerraron el martes de esta semana para dar a conocer a unos pocos elegidos una obra de arte inusual: The Macallan Genesis 72 YO en un decantador de cristal de Lalique. Una combinación perfecta de artesanía y diseño que hacen que el lujo se convierta en realidad.

Destilado durante los años 40, The Macallan Genesis 72 YO es un espirituoso sin igual, que comienza su proceso de maturación durante la época de prosperidad surgida tras la Segunda Guerra Mundial. Durante los 72 años de maduración, los ligeros matices de color sugieren que no es un single malt al uso. Destacan un exquisito equilibrio de roble fuerte y dulce con un espíritu ahumado que da forma a su carácter refinado con reminiscencias de un tiempo pasado. El whisky nos sorprende una y otra vez con aromas frutales, siguiéndole una sutil pincelada a turba. Por último, llega a la parte posterior de la boca, donde termina con un toque persistente de fruta y roble.

Nick Savage, Maestro Destilador de The Macallan, asegura que "The Macallan Genesis 72 YO es un increíble y raro single malt, resultado de años de dedicación y artesanía. Se trata del whisky más viejo jamás embotellado en nuestra destilería y, por ello, estamos ante una ocasión de suma importancia. Aunque delicado en todos los aspectos, The Macallan Genesis 72 Y.O. proporciona una intensa experiencia que reconoce la insigne historia de The Macallan".

Lalique ha capturado el carácter de la nueva maravilla arquitectónica de The Macallan en cristal, incorporando las líneas sencillas y las curvas naturales que representan a la nueva destilería. La suave curvatura de la singular estructura del techo define el diseño del decantador, lo que sugiere que el edificio se levanta y cae desde el suelo. Combinando técnicas modernas con habilidades tradicionales, cada decantador está hecho a mano por maestros artesanos que muestran el complejo proceso de fabricación del cristal para crear finalmente una pieza de arte impresionante.

El single malt de 72 años de The Macallan está limitado a 600 decantadores en todo el mundo, con un precio de US 60.000 dólares por decantador de 70 cl. Posee una graduación de 42% vol.